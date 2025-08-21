Jan Virgili es la única "operación entrada" en la que está el Mallorca en este momento

El gran objetivo del RCD Mallorca en este mercado de fichajes al que le quedan 11 días es el extremo. El puesto más reclamado por el entrenador Jagoba Arrasate. Tras la llegada de Kumbulla, y como ya informara COPE, el siguiente debe ser Jan Virgili.

El fichaje de la joven promesa del FC Barcelona no está fácil, ya que hasta ahora no ha habido acuerdo entre los clubes, sin embargo las conversaciones son fluidas y el Mallorca sigue insistiendo en este extremo de 19 años que tiene las condiciones que solicitaba el técnico bermellón para reforzar el equipo.

Aunque Virgili aún no ha jugado un minuto en primera división, las expectativas son altas con este jugador que destacaba en el Europeo sub 19 y que ha hecho la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick.

Al quedarse fuera de los planes del primer equipo, Virgili quiere salir y jugar en Primera División. Para el ex del Nàstic ha sido un golpe no contar para el técnico del primer equipo como sí ha ocurrido con algunos compañeros, lógicamente prefiere jugar en Primera división a seguir en el Barcelona At. en Segunda RFEF esta temporada.

El RCD Mallorca avanzó bastante con el jugador pero el acuerdo con el club azulgrana se resiste. Las pretensiones del club azulgrana aún son más altas de lo que el Mallorca puede asumir, a lo que hay que unir un posible interés del Almería. A todo esto el jugador se encuentra en Brasil con el Barcelona sub 20 que va a disputar la Intercontinental de la categoría como campeón de la Youth League, frente a Flamengo, campeón de Libertadores. El RCD Mallorca maneja alternativas a Virgili tanto en España como fuera de España por si se enrocara el asunto y fuera imposible. El extremo es la única operación entrada en la que está ahora mismo el Mallorca.

¿El Valencia a por Larin?

En cuanto a la operación salida, Larin vuelve a sonar para el Valencia ante la posibilidad de que se trunque el retorno de Sadiq a Mestalla, el Girona está apretando fuerte por el Nigeriano y la Real Sociedad quiere que vaya a Girona porque fichará a Yangel Herrera.

En ese caso, en el Valencia reactivarían la opción Larin, quien ha sido el jugador más cotizado de la plantilla bermellona durante el verano. Aunque no hizo una buena temporada, marcó los mismos goles que el ídolo local, Muriqi, siete. Su problema es otro además del deportivo, su desencuentro con la afición. Muchos equipos han preguntado por el canadiense, en la liga Valencia, Celta, Rayo, Getafe, de fuera de España también unos cuantos, pero el jugador quiere seguir en la liga.

Mientras, Dani Luna se decide junto al Mallorca entre Sporting o algún otro equipo que le quiere y el caso más misterioso es el de Maffeo. Tras fallar lo del Nottingham, el equipo inglés puede fichar a Carmona. Si el Sevilla saca 60 millones entre Badé, Carmona etc, podría plantear una oferta por Maffeo que hasta ahora no se ha producido.