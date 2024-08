Jagoba Arrasate: "Marc Domenech tiene un instinto especial"

Acaba de llegar a la Primera división, se lo ha ganado durante la pretemporada en el RCD Mallorca, en la que ha llegado a anotar tres goles. Se veía venir que Jagoba Arrasate podría darle la oportunidad a poco que necesitara pólvora, y así lo hacía en la recta final del encuentro ante el Sevilla.

El RCD Mallorca no encontraba el gol y el técnico empleaba casi todo lo que tenía en ataque, tras sustituir a Muriqi por Abdón y anteriormente a Larin por Asano, además de Dani por Antonio, el técnico llamaba al juvenil Marc Domenech para entrar en el 83' en sustitución de Sergi Darder.

Y no se equivocó porque si algo ha demostrado el chaval que la pasada temporada estaba en el división de honor juvenil del San Francisco es que siempre ronda el gol. En el descuento, minuto 93 de partido, un balón desde la izquierda se le brindaba en bandeja. Pero sorprendentemente, no conseguía impactar con el balón que pasaba de largo. Un error que el jugador recordará porque hubiera sido un debut perfecto, debut, gol y victoria en Primera.

Jagoba Arrasate admitía tras el encuentro que el jugador estaba "de bajón". "Hubiera sido idílico el día que debutaba en Primera. Le he felicitado primero por el debut, me ha dado las gracias por hacerle debutar, pero es porque ha trabajado para eso, él tiene un instinto especial. Pensábamos que incluso jugando en la izquierda podía tener esa opción de llegar al área. Lo hace bien lo que no impacta con el balón. Poco a poco con Marc, empieza la segunda RFEF y tiene que hacer goles ahí. Creo que tenemos un delantero de futuro".

Diálogo con Maffeo.-

Mucho se ha hablado en las redes sociales sobre una imagen en la que parecen tener diferencias el joven Marc y Pablo Maffeo al final del encuentro. Cuando hay quien ha interpretado que el lateral está echando en cara el error en la ocasión al juvenil, lo cierto es que no tenía nada que ver el diálogo.

En realidad, Maffeo le decía que le habían hecho penalti y que debería haber aprovechado la situación para que el árbitro pitara.