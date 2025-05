Jagoba Arrasate: "Cuando ha llegado el momento de la verdad, no nos ha dado"

El técnico del RCD Mallorca no ha puesto paños calientes tras la derrota ante el Getafe 1-2 en el último encuentro en Son Moix. Con la derrota se esfumaban las opciones europeas para el Mallorca que ya sólo se jugará el puesto final en la clasificación en el encuentro ante el Rayo Vallecano del sábado a las 21h.

Jagoba Arrasate califica la segunda vuelta como "mala", ha recordado que cuando el equipo ha tenido ha tenido que dar un paso adelante no lo ha conseguido y que esto ha generado frustración en todos.

Para el preparador bermellón todos tienen que hacer autocrítica y se lamenta de que mientras otros equipos están celebrando la permanencia ellos han acabado con mucha frustración.

"El encuentro ha sido el fiel reflejo de cómo estamos en estos momentos, la segunda vuelta ha sido mala, floja, al equipo le cuesta generar y recibe con facilidad. Cuando ha llegado el momento de la verdad, no nos ha dado. La dinámica es negativa y peligrosa y tenemos que aprender de todo esto. Cada partido que pasa le tenemos que dar valor a estos 47 puntos".

No es falta de actitud.-

Jagoba Arrasate no reprocha nada en cuanto al equipo en cuanto a actitud y sobre si desde fuera pueda parecer desde fuera indica que "yo lo entiendo, el que está fuera cree que hay apatía. Que no, que no estamos bien, estamos planos, no hay chispa. El equipo y el entrenador pueden tener carencias pero el equipo entrena bien, sólo que no nos ha dado, por temas futbolísticos, no actitudinales. Ha habido partidos en casa en los que había que dar un paso y no lo hemos dado. Ha costado mucho generar ocasiones, no hemos tenido frescura para generar y tampoco hemos sido tan sólidos en defensa como en la primera vuelta. Si juntas ambas cosas el equipo es más vulnerable. Hemos llegado con opciones a las últimas jornadas pero no nos ha dado, hay equipos que están mejor. Tenemos que hacer autocrítica, el Girona lo está celebrando, el Getafe lo está celebrando, nosotros hemos generado esta ilusión y el golpe es muy grande, pero tenemos que hacer autocrítica todos".