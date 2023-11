Ingo Volckmann: "Si esto no funciona Patrick y Jordi saben que habrá cambios"

El propietario y presidente del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, está pasando seguramente por su peor momento en el club. Se le nota, no hay más que escucharle, está enfadado, no está conforme con lo que hacen los jugadores y está muy contrariado por el resultado de la planificación de esta temporada, pero también con el mal ambiente que ha habido en alguna ocasión en el Estadio Balear.

Volckmann ha pasado de todo en el Atlético Baleares, muchas dificultades para sacar adelante su proyecto de hacer un club potente que peleara el ascenso a Segunda (algo que casi consigue), de casi refundar un club que estaba en quiebra y sin campo. A base de mucho dinero y mucho trabajo, Volckmann profesionalizó el club, recuperó la casa balearica, reconstruyó un estadio clausurado y que estaba que se caía para hacer un Estadio Balear nuevo, ha financiado cada temporada plantillas ambiciosas para intentar estar arriba.

Ha habido grandes resultados sin llegar a conseguir el ascenso, otras temporadas han salido mal y se ha sufrido, en dos ocasiones ha rozado el descenso, la última la pasada temporada. Pero esta temporada está siendo la más peligrosa para su continuidad porque el propietario del club da señales de desilusión, de no estar disfrutando con lo que ha sido su pasión.

Si Volckmann deja de disfrutar con el club, si se apaga esa pasión que ha tenido en todos estos años por el club, nadie puede asegurar que continúe. Y si no continúa quien financia casi en su totalidad el club, el Atlético Balears tendrá un problema.

Volckmann lo ha dejado claro en varias ocasiones, lo decía hace unas semanas en una entrevista en los medios del club, y lo ha repetido en IB3. Empieza a estar cansado y no sólo por los malos resultados, ve desafección y desagradecimiento de algunos sectores balearicos. Ya bromea incluso invitando a quien tenga unos millones disponibles para que él pueda marcharse.

Una persona apasionada como él puede recuperar la ilusión si ve un equipo que compita, algo que no ve en estos momentos, lo que le enfada notablemente. De ahí que el partido del domingo ante el Mérida sea muy importante. "No me gusta la actitud del equipo, esto me falta por ahora. Estoy enfadado, la verdad, si esto sigue así habrá cambios en invierno también".

En cuanto al área deportiva y las críticas hacia el director deportivo Patrick Messow y el secretario técnico Jordi Roger, indica que "sé que la gente está enfadada y necesita culpables, pero para mí ahora están en el campo. Patrick (Messow) lleva diez años trabajando conmigo, está tocado porque pierde un poco la ilusión, está los siete días y las cosas no funcionan. Se lo he dicho, si no funciona vamos a hacer cambios, él lo sabe y Jordi (Roger) lo sabe". Como contó Deportes Cope Baleares, Roger está en la rampa de salida, lo que dependerá del transcurso de la temporada. Un giro radical en la temporada podría cambiar la situación, pero no parece probable.

Sobre su futuro, el empresario indica que "si alguien está dispuesto a poner dinero yo estoy abierto. El 30 o 40% de porcentaje en mis empresas ha bajado y es mucho dinero. Aquí cada año cuesta 1.5 o 2 millones, no puedo seguir gastando este dinero cada año. Si me quedo yo no vamos a luchar siempre por el ascenso. Estoy abierto para todo, estoy también tocado, no me gusta cómo juegan pero pienso que vamos a cambiar el chip y el mister va a sacar esto. La temporada es larga y a final de año hablamos", decía en la televisión autonómica.