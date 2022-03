La incógnita Medvédev para el Mallorca Championships

Nick Kyrgios es el primer nombre importante confirmado para la segunda edición del 250 ATP Mallorca Championships. El torneo de Santa Ponsa, que se disputará el próximo mes de Junio (18 al 25) cuenta con un remodelado Mallorca Country Club, y con un primer nombre atractivo.

El australiano, un jugador capaz de lo mejor y de lo peor sobre una pista de tenis, parece más centrado en su carrera en los últimos tiempos y vencía el torneo de dobles en el Abierto de Australia. Jugará el torneo individual y de dobles del torneo mallorquín. Es la segunda vez que se anuncia al australiano, quien en la primera edición finalmente fue baja por lesión.

Pero de lo que estará pendiente el torneo mallorquín que organiza e/motion group es por un lado de si Rafa Nadal decide jugarlo, lo que sería algo histórico ya que Nadal ha entrenado en las instalaciones de Calvià pero no jugó en la primera edición y además hace mucho que Nadal no juega en casa, desde el desaparecido Mallorca Open cuando era un chaval. Tener al mejor deportista español de todos los tiempos no es fácil pero Toni Nadal dejó abierta esa posibilidad en la presentación del torneo el pasado 14 de Febrero.

Por otro lado, la organización estará pendiente también del nuevo número 1 mundial, Daniil Medvédev, campeón del torneo, que se mostró encantado de participar en el Mallorca Championships y que disfrutó de una gran semana en la hierba de Santa Ponça. El torneo está muy pendiente del ruso y estos días le felicitaba por ser el nuevo número 1 mundial.

Daniil Medvedev, our 2021 champion, will become n.1 in the World next Monday??

Congrats @DaniilMedwedpic.twitter.com/GuHFU5CxOZ — Mallorca Championships (@MallorcaChamps) February 24, 2022

Sin embargo la situación bélica en Ucrania y las sanciones deportivas excluyentes contra Rusia tienen en vilo también el mundo del deporte. Las selecciones rusas han sido excluidas por ahora, en el tenis la ITF deja a Rusia y Bielorrusia fuera de la Davis y la BJK Cup. Al mismo tiempo que surgen voces pidiendo la exclusión de los deportistas rusos de la competiciones también a nivel individual. La ATP permite por ahora jugar a los tenistas de estas nacionalidades, sería algo de impacto y repercusión muy negativa dejar fuera al número 1 mundial.

Se trata de una situación injusta para los deportistas que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto que se está viviendo y forma parte de la presión que desde el las instituciones mundiales también en el mundo del deporte se están ejerciendo como presión contra Rusia.

En el Mallorca Championships querrían volver a contar con Medvédev obviamente, pero predecir ahora mismo qué puede ocurrir la semana próxima ya es difícil.