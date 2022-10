La UD Ibiza tantea a Caparrós tras el despido de Javier Baraja

La destitución de Javier Baraja estaba cantada tras la derrota ante el Levante en la noche del sábado. Era la tercera derrota consecutiva y sobre todo el equipo de nuevo había dejado una imagen desconcertante y una gran fragilidad. Tras haberse puesto por delante el Ibiza, los granotas dieron la vuelta al marcador. Lo peor es que lo hicieron con diez jugadores por la expulsión de Pablo Martínez.

Ahora el club busca urgentemente cerrar el sustituto de Baraja ya que con la competición en marcha no hay tiempo que perder. El sábado visitan al Burgos que ha hecho un primer tramo espectacular con los diez primeros partidos sin encajar. El club ha tanteado a Joaquín Caparrós que acabó hace unos días su compromiso con Armenia. Habrá que ver si el técnico está dispuesto a coger al equipo en Segunda y ahora en descenso tras la tercera derrota consecutiva y la victoria del Leganés. El problema puede ser contractual porque Caparrós probablemente esté pidiendo esta y otra temporada. Habrá que ver si el Ibiza está dispuesto. Aparecen Anquela y Juan Ignacio Martínez entre otros candidatos.

La derrota ante el Levante provocó una de las mayores broncas en Can Misses, con una parte de la grada que ya estaba en contra hacía tiempo del técnico. Esta vez Javier Baraja había apostado por algo más de experiencia en el once y dio la titularidad a Diop o Coke, regresaban tras lesión jugadores como Appin y Herrera. Pero la UD Ibiza volvió a ser un equipo que se partía, blando por la ausencia por lesión de Juan Ibiza y el ostracismo inexplicable de Goldar. Pero no es cuestión individual, el equipo celeste no era ganador desde hacía tiempo.

La derrota acabó con bronca en Can Misses de los oficialmente 2.500 aficionados que presenciaron el partido. El ciclo Baraja había concluido. El técnico ofreció la rueda de prensa de manera normal aunque sabiendo que podía ser la última y pocos minutos después de acabar su comparecencia ante los medios era comunicada su destitución.

La afición del Ibiza ya sabe que Amadeo Salvo no suele tardar mucho en cambiar en el banquillo cuando no le convence o la dinámica no es buena. La pasada temporada esperó un poco más con Carcedo que era el técnico que les había ascendido y porque la primera vuelta fue bien hasta que el equipo cayó en picado antes de Navidad. En aquel momento llamó a Paco Jémez. Todos esperaban en la isla que Jémez renovara ya que el equipo salvo algunos borrones compitió muy bien y tenía una gran personalidad.

Pero esta temporada ha sido un volantazo, con un proyecto a medio plazo y confiando el rumbo deportivo a Miguel Ángel Gómez. Mucha juventud e inexperiencia para la Segunda División, con buenos jugadores pero tiernos, algo compensado con algunos veteranos como Nolito, Coke o el ya anterior Diop. El Ibiza ha sido desde el comienzo de liga un equipo demasiado tierno para la competición y ha pagado caro el periodo de aprendizaje de su entrenador y sus jugadores.