El Ibiza expulsa a los recogepelotas que han enviado un vídeo racista a Christian Joel, portero del Sporting B

El club de fútbol Unión Deportiva (UD) Ibiza ha expulsado a los recogepelotas que este domingo llamaron "inmigrante" al portero del Sporting B, en el encuentro de Segunda División B disputado en el estado de Can Misses, Ibiza.

En un comunicado, la UD Ibiza ha manifestado que "desaprueba rotundamente el comportamiento" de estos jóvenes que enviaron un vídeo dedicando mensajes "racistas e irrespetuosos" al portero Christian Joel y al club en el que milita.

Christian Joel denunció a través de Twitter que «estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera». «Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida», censuró el portero sportinguista.

Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



