El CD Ibiza se enfrentará a un Primera en la Copa del Rey

Tres y tres. De los seis equipos baleares que disputaban la primera eliminatoria de la Copa del Rey, la mitad continúa adelante y entrará en el bombo del sorteo de este miércoles a las 17h en la Federación. De los tres clasificados,RCD Mallorca, UD Ibiza y CD Ibiza, el de menor categoría, el CD Ibiza de la Segunda RFEF, tendrá un rival de Primera División.

Los rojillos eliminaban al Rayo Majadahonda de la Primera RFEF por 3-1 en el encuentro disputado en Can Misses, teniendo que remontar el gol inicial de los madrileños. Pepe Bernal, Edu Adell y Toni Peñafort, este ya en la última acción del partido, certificaban un pase a la siguiente ronda celebrado por jugadores y afición.

El CD Ibiza Islas Pitiusas se enfrentará a alguno de los 14 equipos de Primera División clasificados, ninguno de la Supercopa, por lo que están descartados Real Madrid, Betis, Barcelona y Valencia. Su rival saldrá de los siguientes equipos: los vecinos del Mallorca, Osasuna, Valladolid, Elche, Villarreal, Espanyol, Atlético, Rayo Vallecano, Getafe, Real Sociedad, Athletic, Girona, Sevilla, Celta. Una fieta mayor en el modesto campo exterior de Can Misses que se quedará pequeño y que podría plantear una pregunta lógica, ¿por qué no jugarlo en Estadio de Can Misses? sería lo lógico, pero dadas las malas relaciones entre CD Ibiza y UD Ibiza, así como el conflicto del club rojillo con el Ayuntamiento de Eivissa, no parece fácil. También habrá quien piense que tienen que jugar donde juegan habitualmente.

El técnico, Raúl Garrido, se muestra ilusionado por lo que han hecho sus pupilos y el aliciente de una eliminatoria que será un premio: "sensaciones muy bonitas, ver a todo el mundo y ver a tanta afición celebrándolo, ver al equipo tan unido y tan exaltado en lo positivo, nos tiene que hacer creer en nosotros mismos un poco más de lo que a veces lo hacemos. Que nos siga para la liga reforzarnos y creer que podemos hacer las cosas bien. Feliz por lo competitivo que ha sido el equipo y la alegría para quienes componen esta famllia. Alegría inmensa que hay que disfrutar".

Sobre la próxima eliminatoria, Garrido no tiene preferencias: "cualquier equipo de Primera será muy bien recibido, cada uno tendrá sus preferencias. El que venga será fantástico. Me quedo con la repuesta del equipo, que se repita en liga. Sólido sin balón y agresivo cuando toca y gestionar los recursos cuando lo tengamos. La Copa debería dar este plus para la liga, de confianza y autoestima y ser muy competitivos. Si seguimos en esta línea nos pueden pasar cosas bonitas. Lo vengo diciendo cada semana. Tenemos que mejorar en esto, hemos dado un paso para confiar en que lo reproduzcamos cada semana".

El CD Ibiza tiene el objetivo del ascenso, ahora mismo sin embargo es undécimo con 12 puntos por lo que el técnico espera que la Copa del Rey suponga ese impulso para ganar confianza en liga.

Los vecinos del CD Ibiza de Santa Eulalia, la Peña Deportiva, estuvo muy cerca de dar la sorpresa de eliminar a un Segunda como el Málaga. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte prematura de la hija del malaguista Álex Gallar, después en el gol Fran Sol mostró una camiseta de su compañero.

La Peña se había adelantado con gol de Cristeto de penalti pero el Málaga lograba la igualda. Tras la prórroga se decidía la eliminatoria en los penaltis donde fueron mejores los de la Costa del Sol.

El Atlético Baleares caía también en los penaltis en el campo del Arnedo, de Segunda RFEF, a pesar de haberse adelantado en el marcador con el primer gol de Uzo Adighibe. Los balearicos lamentan a medias la eliminación copera, competición en la que hizo historia la pasada temporada y pagó caro en liga. Los balearicos quieren seguir progresando en la liga tras un inicio muy duro.

El CD Manacor vivió una auténtica fiesta aunque fuera eliminado por el Andorra de Segunda división. Los rojiblancos caían por 1-3 en un partido en el que llegaron a estrellar cuatro palos, el último origen del gol de Vidal que metió en el partido a los manacorenses. El Andorra impuso su control del juego en un campo de Na Capellera lleno con 1.500 espectadores. Hubo homenaje a Miguel Ángel Nadal antes del partido. Son líderes de la Tercera RFEF y en unos meses el club cumpirá su centenario por lo que vuelve a vivir un gran momento ante la expectativa del ascenso a Segunda RFEF.

Mientras, el Mallorca cumplía el trámite en Calahorra donde ganaba al Autol por 0-6, dos de Abdón, dos de Ángel, uno de Grenier y otro de Tino. La Ud Ibiza pasaba en la prórroga en Palencia ante el Cristo At, goles de Herrera y Suleiman.