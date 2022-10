La tendencia es buena en la Unión Deportiva Ibiza, un equipo que no para de mejorar en cada jornada. A veces logra botín a su atrevimiento y otras no. Ante el Lugo lograba la segunda victoria en Can Misses y confirmaba el buen juego que desarrolló en El Molinón la jornada anterior a pesar de venirse de vacío.

Sin impacto negativo por lo visto ante el Lugo por la derrota dolorosa ante el Sporting, los celestes hicieron una gran primera parte con un equipo en el que la principal novedad era la titularidad de Nolito que dejó grandes acciones de fútbol de su calidad de siempre, una vez empieza a tener un tono físico adecuado y parejo a sus compañeros. Además, volvía Juan Ibiza al centro de la zaga. Baraja sigue confiando en Ekain como referencia por todo lo que le da en ataque y defensa, ayer dio un gol pero es el primero en iniciar la defensa cuando pierden el balón. Además, Baraja cambió las bandas y ubicó esta vez a Cristian Herrera en la izquierda y Suleiman en la derecha. Los celestes hicieron una gran primera parte y encontraron el gol con uno de sus mejores hombres, un Herrera que estrenaba su cuenta goleadora con un gran lanzamiento de falta en la primera mitad.

Es una gran noticia para el Ibiza y para el propio Herrera que el canario haya visto puerta. Se le vio desde el principio con más convicción y seguridad. El equipo ha dado un paso adelante en condición física y también en confianza con el balón. Si acaso su problema empieza a llegar con el correr de los minutos y el desgaste que empieza a partirse un poco. ahí es donde intervinieron los cambios de Baraja en la segunda mitad, con Gálvez y Azeez dando oxígeno y equilibrio en medio campo.

El Lugo había conseguido empatar con un penaltito de Suleiman (caray con los penaltitos en contra que lleva el Ibiza) pero antes del descanso, Nolito se inventaba un golazo con una acción desde la izquierda yendo hacia adentro y alojando el balón lejos del portero Whalley.

En la segunda mitad, una gran acción colectiva que inició Nolito con pase a Ekain que regalaba el gol a Herrera parecía cerrar el partido. Pero el Lugo aún encontraría premio en el descuento con un balón muerto en el área que ponía suspense al final.

Nolito se muestra contento pero a la vez serio con su debut titular y primer gol con la UD Ibiza: "contento y feliz por los tres puntos, al final hemos sufrido un poquito. Contento por el gol y la victoria, cualquier equipo te puede ganar, ha habido momentos que el Lugo ha sido superior a nosotros. Hay que seguir mejorando. He tenido la suerte de meter y ayudar al equipo. La afición ha sufrido y se ha divertido, como es el fútbol".

Por su parte Javier Baraja tiene claro que "nos ayuda a seguir con la energía necesaria para lo que nos viene, muy difícil ante un equipo que nos va a someter mucho con balón. No nos podemos engañar con pajaritos en el aire cuando venimos de donde venimos. Hay que seguir trabajando, estar tranquilos y confiar en que los jugadores que van teniendo minutos cojan el ritmo que queremos".

Baraja cree que "veníamos en una buena línea, hemos salido con ritmo en la primera mitad. Hemos tenido una buena reacción tras el empate y el equipo ha tenido el aplomo para seguir dominando, estamos reaccionando bien a los goles. Hay muchas buenas noticias y que jugadores que no habían tenido protagonismo aún lo empiezan a tener".

Reaparición de Bogusz.-

Todo fueron buenas noticias para la UD Ibiza, además de la victoria, del estreno goleador de Herrera y Nolito, se confirmó la noticia de Deportes Cope Baleares de la primera convocatoria de Mateusz Bogusz. El polaco reaparecía en Can Misses en los últimos minutos de partido. Son sus primeros minutos oficiales tras la lesión de rodilla de la pasada temporada en La Rosaleda.

Bogusz está cedido por el Leeds y está llamado de nuevo a tener un papel importante en el equipo.

Tras esta victoria los ibicencos en el puesto 14º tienen 10 puntos y se enfrentan a un tramo duro de calendario. El sábado visitan a la UD Las Palmas, después reciben al Éibar, van a Cartagena y reciben al Levante.

