LA UD Ibiza comunica la renovación de Gonzalo hasta el año 2021

En tiempos como los actuales, en los que clubes destacados de la Primera División han comunicado ya la decisión de llevar a cabo un ERTE y en la Segunda B empiezan a tomarse esas decisiones, la Unión Deportiva Ibiza de Amadeo Salvo ha decidido hacer justo lo contrario y prolongar el contrato de uno de sus jugadores más destacados como es Gonzalo de la Fuente. El jugador burgalés, que aterrizó en la isla pitiusa en 2018 para unirse al proyecto del equipo celeste tras haber jugado en el Racing de Santander seguirá defendiendo los colores del club ibicenco un año más.

Asi lo ha anunciado el club en una nota de prensa en la que indica que "Ia UD Ibiza sigue fortaleciendo sus cimientos de cara al futuro. La dirección deportiva y Gonzalo de la Fuente han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del jugador por un año más. De esta manera, el burgalés continuará ligado al club celeste hasta el 30 de junio de 2021. Gonzalo aterrizó en Ibiza en el verano de 2018. El defensa llegó procedente del Racing de Santander, firmó por dos temporadas y se ha convertido en un referente dentro y fuera del terreno de juego".

Por su parte, Gonzalo se muestra más que feliz por la renovación. "Es una alegría saber que confían en mi rendimiento para continuar una temporada más. Estoy muy agradecido a los gestores del club por seguir formando parte del Ibiza. Desde que llegué a la isla solamente me han ocurrido cosas buenas tanto en lo deportivo como en lo persona", asegura el defensa que, sobre, el club apunta: "Del tiempo que llevo aquí me quedo con muchas cosas positivas, pero sobre todo con el crecimiento del proyecto. El club se parece muy poco a lo que había cuando llegué y esa ambición me encanta. Es espectacular ver cómo ha crecido el número de abonados, que las gradas estén cada vez más llenas y sentir el cariño que nos da la gente de la isla, que está cada vez más volcada con nosotros. Es una satisfacción saber que seguiré formando parte de ello".

Amadeo Salvo, presidente del equipo ibicenco, también se muestra contento por la continuidad del burgalés. "Es una satisfacción que Gonzalo siga con nosotros un año más porque es un profesional que refuerza la identidad del Ibiza. Está muy comprometido con este proyecto y nos alegra su continuidad porque sabemos que con su trabajo y esfuerzo seguiremos creciendo", indica Salvo.