Ibiza vive un sueño, tener un equipo en el fútbol profesional, ascender a la Segunda A, para ello tendrán que eliminar en primer lugar al Castilla, un rival temible y que hacía siete años que no se metía en play off de ascenso a Segunda A, este año dirigido por Rául González Blanco.

El Castilla se metía in extremis en play off de ascenso tras remontar en Talavera el pasado fin de semana, 2-4, con protagonismo para el mallorquín Marvin saliendo desde el banquillo y clave en dos de los goles. Todo lo contrario que la UD Ibiza,campeona de grupo hace ya varias semanas y que ansiaba la llegada de este momento.

El partido se va a jugar el domingo a las 22h en el Nuevo Vivero de Badajoz, una eliminatoria no apta para madrugadores, porque en caso de empate acabarán pasada la medianoche ya que habría prórroga. Si el empate persiste al final del partido, de los 120 minutos, pasaría la UD Ibiza por mejor clasificación. No es el único partido a las 22h, hay otros dos, el Badajoz-Zamora y el Linares-Amorebieta.

Curiosamente la RFEF de Luis Rubiales, que tanto ha criticado a la Liga de Javier Tebas sobre los horarios que van contra los aficionados y el fútbol aficionado, ha fijado horarios disparatados para un domingo por la noche. En España todavía hay gente que afortunadamente tiene que levantarse al día siguiente para ir a trabajar o estudiar, pero eso no parece tenerlo en cuenta la Federación. Ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo.

El sueño de la isla de tener fútbol profesional, algo que nunca ha ocurrido, lo persigue la UD Ibiza, un club joven que ha calado por ser un proyecto ganador, que no ha parado de crecer, y que ha trabajado también el aspecto social con una masa social fiel. El sueño nace de la visión de Amadeo Salvo. Hace cinco años el equipo estaba en regional y hoy llama a las puertas del fútbol profesional.Un proyecto del expresidente del Valencia, un habitual de Ibiza que después de su experiencia en el Valencia seguía con ánimo y ganas para continuar en el mundo del fútbol pero esta vez haciendo su propio proyecto asociándolo además a la potente marca Ibiza.

La temporada pasada la UD Ibiza ya disputó el playoff de ascenso con Pablo Alfaro en el banquillo pero en un año muy extraño por la pandemia y la interrupción de las competiciones que todo lo condicionó, el equipo no dio la talla ni recordó a lo que había sido durante el curso y cayó a la primera frente al Cornellà.

Esta temporada de la mano de Juan Carlos Carcedo en el banquillo el equipo parece llegar mucho mejor en teoría, y eso a pesar de que consiguieron su objetivo hace ya dos semanas, cuando cantaron el alirón de campeones de grupo. Pero el equipo no ha aflojado según decía el delantero Ángel Rodado en Deportes Cope: "hemos seguido entrenando igual o mejor, queríamos llegar lo mejor posible".

Carcedo se estrena no sólo en Ibiza sino también como primer entrenador tras 14 años junto a Unai Emery como segundo técnico. Junto a Emery tres Europas League con el Sevilla y la liga francesa con el PSG. Después de haber estado en algunos clubes de tanta solera como Valencia, Sevilla, PSG o Arsenal, decía emprender su carrera en solitario y ha guiado con exigencia y prudencia a un equipo que ha hecho de la solvencia defensiva su bandera, sólo diez goles encajados y el talento suficiente para generar ocasiones con jugadores experimentados como Javi Lara, Kike López, Javi Pérez y delanteros con capacidad para este fútbol de Segunda B como Castel, Rodado o Davo. El equipo ha acabado con 52 puntos, 36 goles a favor y diez en contra.

El delantero Ángel Rodado decía en Deportes Cope Baleares que "no nos lo tomamos como algo a dos partidos, sólo tenemos uno ahora mismo porque como no ganemos el primero no podemos jugar el segundo. Es duro pero es lo que se ha elegido y nos lo tenemos que jugar todo a un partido. Después si conseguimos la victoria como así intentaremos ya nos jugaremos el siguiente. Hemos comentado que el Castilla es un equipo fuerte como eran los demás, tenemos muchas ganas, en eso hemos coincidido en el vestuario que esperamos que tenemos ganas de llegar ya a Extremadura. Vamos a un campo muy bonito como es el Nuevo Vivero".

El delantero reconocía que existía el peligro de dejarse ir al conseguir la clasificación hace tres jornadas: "se ha demostrado en los partidos en los que ya en teóricamente no nos jugábamos nada que el equipo tiene hambre. Nos jugábamos el estado físico, moral, anímico y se ha notado. La victoria del domingo hace que el equipo se refuerece, si jugamos bien contra cualquier rival podemos ganar".

Sobre la ilusión en la isla dice que "la gente te lo dice en la calle, tenemos que ascender, estamos ilusionados, luego en el campo lo notas, te dicen que van a venir y todo eso se transmite al jugador y te da más fuerzas".





