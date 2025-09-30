Hugo Ramón vuelve al Atlántico tras el huracán "Gabrielle", ahora la preocupación son las orcas

Hugo Ramón ha vuelto a embarcarse este martes una vez ha pasado el huracán "Gabrielle". El regatista mallorquín que participa en la Mini Transat (regata que cruza de Francia a Guadalupe en solitario) tuvo que buscar refugio en puerto como toda la flota de la regata por la llegada del huracán.

Por poco tiempo, ya que era el regatista más al oeste de la flota, no se topó con el huracán y pudo llegar sin problema junto a otros participantes a Cascais. Tras pasar el huracán, la organización ha dado permiso para volver al mar aunque fuera de competición, ya que la primera etapa de la regata con llegada a La Palma fue suspendida. Ahora los regatistas se encaminan hacia Canarias y desde La Palma partirá de nuevo la regata con destino Guadalupe en el Caribe.

Hugo Ramón atiende a DEPORTES COPE BALEARES antes de volver a salir al Atlántico y nos cuenta cómo vivió toda la odisea de enterarse de la llegada de pronto de un huracán, para sorpresa de todos, y si es posible encontrarse en la misma situación en mitad del Atlántico hacia América.

Pero no parecen los huracanes lo que más preocupa a Hugo Ramón en este momento, sino posibles encuentros con orcas, algo que en Cascais ha sido habitual últimamente, incluso provocando algún hundimiento.

Esta es la principal preocupación de los participantes. Hugo Ramón explica que intentará hacer ruido con el ancla en caso de verse apurado.