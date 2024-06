La carrera electoral en la Federación Balear de Fútbol no ha empezado formalmente porque aún no están convocadas las elecciones pero hace tiempo que genera discusión y polémica entre los precandidatos, sobre todo por las acusaciones de Fausto Oviedo a Jordi Horrach.

Oviedo acusó en Deportes Cope Baleares a los actuales dirigentes de la FFIB (Pep Sansó y Jordi Horrach) de no cumplir con la protección a los menores y ocultar sus sueldos entre otras cuestiones. El director general de la Federación y precandidato, Jordi Horrach, ha explicado en el programa que ha demandado a Fausto Oviedo:

"Después de sus declaraciones en este programa presenté una denuncia por la vía penal porque creo que no vale todo. Se puede discutir de ideas y proyectos, se puede criticar lo de estos dos años pero no faltar al respeto ni injuriar ni calumniar a nadie. Están llevando el fútbol a una batalla.No es mi interés, el fútbol no quiere política sino ideas y eso no se ha escuchado por parte de ningún candidato".

Sobre la petición de que se conozcan sus sueldos por parte de Oviedo, Horrach contesta que "este señor no ha requerido absolutamente nada, no vale mentir continuamente. El sueldo del presidente se aprueba en la Asamblea de 2022 cuando el señor Miquel Bestard decide dejarlo, es una subvención que llega de la española, son 100.000 euros en concepto de profesionalización. Bestard decidió no cobrar ese sueldo pero se aprobó en la Asamblea, llega de la española y no gasta un euro del fútbol balear. Toda la masa salarial está aprobada y publicadas las cuentas. No entiendo el concepto, hace 25 años que se publican de la misma manera".

También Oviedo acusaba a Horrach de haber conseguido unas normas electorales a su conveniencia al cambiar el Govern la ley del deporte de la legislatura anterior. Tras la modifición, es la Asamblea la que elige al presidente y no mediante un censo con todos los federados. Horrach deja claro que es algo que pidieron todas las federaciones y que él no tiene influencia: "Vengo de un club pequeño de la Penya Arrabal, no soy una persona archiconocida como para pensar que puedo hacer cambiar de opinión a un Gobierno. Es absurdo que se piense eso y lo que se olvida es por qué se cambió. Fue por un acuerdo de la Asamblea balear del deporte, no gustaba la ley de Gonyalons por muchos motivos. Se prometió el cambio tanto por parte de Armengol como de Prohens. Puedo garantizar que tanto Armengo como Prohens prometieron ese cambio tras escuchar a las federaciones. Me sorprende que cualquier candidato diga que eso no ha pasado",

Sobre el censo anterior indica que "Inviable era porque no tenemos los mecanismos oportunos para ahcer unas elecciones con 37.000 afiliados. Había que tomar una decisión ya porque era año electoral. No es fácil establecer un sistema electoral en menos de un año. Hay que ser un poco consecuentes. Lo de los avales, no seré yo quien lo defienda pero nos toca jugar con estas armas, los avales te legitiman, ¿qué problema hay en eso? el problema lo tiene el que no quiere presentar un proyecto. Yo visito a los clubes y nadie me cuenta el ptroyecto de otros. Tenemos que convencer a la gente".

Horrach ha dicho que su programa se puede cumplir y que entre sus objetivos está mejorar la atención médica de la Mutualidad a los jugadores, regenerar la Federación y luchar contra la violencia. Puedes escuchar el programa en este enlace.