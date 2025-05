El Hestia Menorca renace para seguir en Primera FEB

Mallorca - Publicado el 12 may 2025, 12:27

En el momento ideal, cuando más lo necesitaba, el Hestia Menorca recordó el equipo que había sido durante buena parte de la temporada y sacó el tarro de sus esencias para poder firmar la continuidad en la Primera FEB. El equipo entrenado por Javi Zamora debía ganar por más de dos puntos al Real Valladolid y no tan sólo hizo eso si no que logró ampliar su ventaja a los dos dígitos de diferencia cuando finalizó el encuentro alcanzando así el objetivo marcado antes del partido. Y eso que el comienzo del encuentro no fue quizá el que deseaba el Hestia.

Menorquines y vallisoletanos cerraban un primer parcial intenso con empate a 19 en el marcador y el segundo cuarto se iniciaba con una mínima ventaja de los menorquines que lograban sobreponerse al tremendo ambiente que se vivía en un repleto Pabellón Pisuerga. Los de Javi Zamora firmaban un segundo cuarto notable llegando a situarse con 26-34 en el marcador aunque un tramo final lleno de acierto por parte de los blanquivioletas cerraba el segundo cuarto con 31-36 augurando así un segundo tramo de partido lleno de emociones fuertes y no apto para quienes padecieran del corazón.

Y entonces sucedió. Pol Figueras cogió la batuta y como el gran director de orquesta que es comenzó a mover a los suyos en pista y a su ritmo, el equipo menorquín empezó a distanciarse en el marcador silenciando poco a poco el pabellón vallisoletano hasta el punto de cerrar el partido con un 65-77 que confirmaba la permanencia del Hestia Menorca y la presencia de, por ahora, dos equipos de las islas en la Primera FEB la temporada que viene. Con la permanencia, el equipo menorquín cierra con sonrisa un año en el que llegó a vivir tranquilo en la mitad de la tabla pero una serie de malos resultados le llevó a pelearlo todo en el último envite en el que, para alegría de su hinchada, Menorca confirmó que seguiría siendo de Primera FEB un año más.