Helena Pueyo: "Me está pasando todo bastante rápido"

Mallorca - Publicado el 28 may 2025, 16:19

España ha empezado a preparar el Eurobasket femenino en Mallorca, donde disputará dos amistosos ante Grecia e Italia este viernes 30 de Mayo y el domingo 1 de Junio.

En la selección dirigida por Miguel Méndez están concentradas tres mallorquinas, la incombustible Alba Torrens, capitana en esta nueva etapa y las jóvenes Helena Pueyo y Noa Morro, esta última en calidad de invitada.

Helena Pueyo se ha mostrado ilusionada ante el reto que tiene por delante y cuando casi acaba de llegar a España, a la liga Endesa. Ha sido su primera temporada en las filas de Casademont Zaragoza tras un periplo fructífero en la Universidad de Arizona.

Pueyo dice que "desde los 16 años que no vengo, es especial venir a las islas y qué mejor que con Alba y Noa. Se me hace un poco raro la verdad, porque hacía mucho tiempo que no estaba, a la vez contenta porque mi familia está aquí y estoy como en casa".

Sobre los amistosos en Inca indica que "nos van a servir como entrenamiento, un buen entrenamiento para ver cómo estamos ante dos selecciones con mucho talento".

La mallorquina forma parte de la nueva generación y de la construcción de un nuevo equipo como decía Alba Torrens: "las jóvenes estamos viendo esta etapa como muchísima ilusión y además con jugadoras que llevan muchos años". Reconoce que "me está pasando todo rápido la verdad. Este primer año ha sido de adaptarme a esta liga, que ya no es como la Universidad".

Sobre ese primer año, dice que "pensé que me iba a costar un poco más, pero he estado muy cómoda con el staff y las compañeras". Finalmente, sabe que España defiende una medalla de plata en el Eurobasket, "es verdad que hay presión pero somos un equipo nuevo, vamos a hacer esta unión para hacer equipo y poco a poco".