Héctor Cúper: "Nada más llegar a Mallorca le dije a mi mujer, esto es increíble"

Hacía mucho que no se tenían noticias de Héctor Cúper. Fiel a su estilo de perfil bajo cuando no está en un banquillo, del técnico se sabe que es un mallorquín más con el que no es extraño coincidir en algún momento, pero más allá de su vida en Palma no se deja ver en casi ningún acto público y rara vez concede entrevistas, lo que por otro lado ha sido una constante en su carrera.

Del ex técnico del RCD Mallorca se tienen noticias cuando ficha por alguna selección, lo que ha sido su cometido en esta última década, desde que se hiciera cargo de la selección de Egipto en 2015, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Su mercado parece estar en estos años en selecciones, y ha dirigido en toda clase de países, desde luego fuera del foco del fútbol, países con graves problemas como RD Congo o Siria, la última, han apostado por él para dirigir su selección. Cúper no es seleccionador de Siria desde el pasado mes de Junio y su primera experiencia en selecciones fue en 2008 en Georgia.

Cúper quiere entrenar hasta que pueda y nunca ha renunciado a una selección, por más complicado que fuera el reto. Ha entrenando en toda clase de países, Georgia, Egipto, Uzbequistán, RD Congo, Siria. Una segunda parte de una carrera que fue meteórica en clubes, desde hacer campeón a Lanús de la Commebol hasta impulsar al mejor RCD Mallorca de la historia en 1997, su salto a Europa, excelentes ligas, título de Supercopa y finales de Copa del Rey y Recopa incluidas, después en el Valencia dos finales de Champions o dirigir al Inter de Milán.

Mallorca.-

Cúper ha reaparecido públicamente en Argentina para contar algunos episodios de su trayectoria, como cuando llegó a Mallorca: "desde que fui al Mallorca ha estado ahí mi casa. Cuando llegué a Mallorca lo primero que hice fue llamar a mi mujer y decir, esto es increíble. Es una maravilla" ha dicho en la emisora Urbana Play, en el programa Todo pasa.

Precisamente en Mallorca vive otro técnico argentino de prestigio, el seleccionador campeón del mundo y de América, Lionel Scaloni, con el que curiosamente nunca ha coincidido: "un día lo voy a ir a buscar. No hemos coincidido, me encantaría charlar con él. Normalmente cada uno está en su trabajo, yo vivo donde trabajo, pero un día tenemos que encontrarnos, seguro".

Siria.-

"Viví un año y medio, no escuchaba misiles, no. El problema estaba algo retirado a unos 80 kms. El día complicado es cuando tiraron un misil en la embajada de Irán y yo vivía a cuatro o cinco cuadras. Cuando salía a caminar pasaba siempre por las embajadas y no me enteré. Fue de noche y no me enteré. Me enteré a la mañana al enterarme por los diarios".

Sobre los diarios que lee "miro los argentinos primero y después todo un poco. Hablé con el embajador argentino en Damasco y justo había un peruano de la ONU que había sido militar y me dijo que no me preocupara demasiado. Hoy en día el misil tiene margen de error de dos metros".

Egipto.-

El técnico reconoce en la emisora argentina que coge selecciones si le atrae el reto. "Por ejemplo Egipto hacía 30 años que no iba a un Mundial. Y digo, a ver, tenemos que reconocer que somos un poco soberbios. A ver si acomodamos el equipo y se da. Y la motivación es esa. Puede haber otras motivaciones, es la principal. Tuve el privilegio de ir a un Mundial con Egipto".

Congo.-

"Una oferta de trabajo siempre es una oferta. Escucho a todo el mundo. Habían jugado un solo Mundial en el 74. Y estuvimos cerca porque nos eliminó Marruecos".

La humanidad de Salah.-

Uno de los mejores jugadores que ha dirigido como seleccionador es el egipcio Mohamed Salah. El técnico revela en la emisora argentina un episodio que habla de la humanidad del delantero del Liverpool.

"El papá de Salah había dejado la puerta, allá no roban. Había dejado un dinero a la vista. Un chico abrió la puerta y roba, lo agarra la policía. El chico era menor, van a la casa, ven el nivel de pobreza. El padre no tenía trabajo, la mamá enferma. Es una cosa que emociona porque Salah le consiguió trabajo al padre, devolvieron el dinero. Es un fenómeno, tengo mucho respeto por él porque es fantástico".

Ronaldo, Vieri.-

"Un día en el Inter, Vieri se escapa de la concentración. El profe Alfano pasaba por las habitaciones en la ciudad deportiva, viene y me dice que no lo encuentra. A la mañana me levanto a las 6h y le espero, aparece a las 8h. Lo llamo y no lo pongo, tiene que entender. Uno dice, son las reglas que pone el entrenador, pero era un jugador importante, hacía los goles. En el Inter había un montón de jugadores importantes. Si haces la vista gorda al día siguiente te viene otro y lo más importante es el equipo. No puede hacer cada uno lo que quiera. Siempre hay una excepción, cuando hay muchas estrellas es más difícil eso. Ronaldo cada vez que hace una entrevista dice 'Héctor Cúper es el peor entrenador que tuve'. Yo no tuve ningún problema, ahora, hay cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Había roce y cosas que no le habrán gustado, pero no digo siempre. Con Vieri por ejemplo aún nos escribimos".

Valencia.-

El técnico se refiere a la entrevista a las diferencias entre entrenar hoy y hace 30 años: "no tiene nada que ver "admite para añadir que en su evolución "he ido dando prioridad a la conducción de grupo, hoy casi es más importante que entrenar.

"Arranqué con la táctica y lo hacía en el campo cuando jugaba en Ferro. Después ya con un poco más de tiempo uno va priorizando el manejo de grupo. Hace 30 años era un cosa y hoy es totalmente distinto, no tiene nada que ver".

Se refiere a su capítulo en Valencia: "cuando subes escalones te vas regulando, los mismos jugadores te van regulando. El entrenador es importante en cuando a la conducción de grupo, casi tienes que ser más conductor que entrenador. En el Valencia sucedió naturalmente. Tenías jugadores como Cañizares, Djukic, Ayala que vino después, ellos mismos cuando alguien quiere hacer algo diferente intervienen. Son líderes. Luego el entrenador tiene que intervenir porque es importante en un equipo de fútbol".