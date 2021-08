¿Habrá hueco para Sturridge en el RCD Mallorca?

Quién lo iba a decir, Daniel Sturridge, un futbolista internacional con dos Champions League, el jugador con mejor palmarés que se entrena en la ciudad deportiva Antonio Asensio, no tiene sitio por ahora en el RCD Mallorca. En realidad Sturridge está lejos según cuentan de estar disponible para la competición y está siguiendo un plan específico de puesta a punto.

Hace un mes (el pasado 13 de Julio) el RCD Mallorca anunciaba la incoropración de Daniel Sturridge a la disciplina de entrenamientos del equipo, una noticia que tuvo un gran impacto. El jugador llevaba mucho tiempo inactivo y sin poder competir por la sanción de la Federación Inglesa de fútbol que le suspendió cuatro meses por filtrar su fichaje por el Sevilla para apuestas según la acusación, una sanción que la FIFA hizo extensiva a todo el mundo, por lo que el jugador no podía ser inscrito en ninguna liga. Esto obligó a rescindir el contrato con el Trabzonspor.

Sturridge lleva todo el último mes entrenándose aparte como ha reconocido el entrenador Luis García Plaza, quien no ha podido verle en acción para calibrar el nivel competitivo en el que está el delantero para poder ayudar al equipo. Sturridge, que ha disputado Mundial y Eurocopa con Inglaterra y que ganó dos Champions League con el Chelsea (2012) y Liverpool (2019) trata de recuperar su carrera deportiva tras dejar de jugar el pasado 22 de Febrero de 2020 con el Trabzonspor, había disputado 11 partidos y marcado cuatro goles.

El jugador lo está llevando de la mejor manera posible, está muy a gusto con su familia en Palma y tratando de ponerse a punto de manera concienzuda con los técnicos del club. Pero a día de hoy, Sturridge no podría fichar por el RCD Mallorca porque no hay ficha disponible, y no es por la llegada de Fer Niño (oficial ya en la tarde ayer cedido sin opción de compra), ya que Niño llevará el dorsal 26 y ocupará plaza del Mallorca B, sino porque aún no ha salido Trajkovski.

El macedonio del norte no entra en los planes de Luis García Plaza pero tiene que encontrar destino y no es sencillo tras haber jugado poco en el Mallorca y tener una ficha que no es baja. La salida de Álex Alegría al Burgos, cuya ficha asumirá en gran parte el Mallorca, era uno de los pasos que faltaban por dar, pero ahora queda el de Trajkovski. El atacante no tiene dorsal por ahora pero si no se encontrara una solución al Mallorca no le quedaría más remedio que inscribirlo, o bien pagarle su contrato para que se fuera, por lo que es preferible encontrar cuanto antes un acomodo para el internacional.

Lo que empezó siendo como una oportunidad de mercado importante, como es el caso de Sturridge, veremos si finalmente tiene algún recorrido. El Mallorca en todo caso tiene la plantilla ya formada, todo lo que viniera de calidad para el equipo sería bienvenido, y no hay prisa. El jugador podría seguir entrenándose hasta ponerse al día y si el Mallorca tiene ficha disponible en los próximos meses, inscribirle. El fútbol a veces tiene estos giros inesperados, quién iba a decir que un jugador del currículum del inglés iba a estarpor ahora sin sitio en el Mallorca.