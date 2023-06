Greif: "A lo mejor juega Leo contra el Rayo"

Nadie duda de que el RCD Mallorca tiene en la portería uno de esos benditos problemas, mucha calidad. Javier Aguirre dispone de tres porteros de alto nivel, Rajkovic, Greif y Leo Román. La aparición el pasado domingo de Dominik Greif en la portería del Camp Nou, anunciada por Javier Aguirre, fue una de las grandes novedades.

Hacía mucho que no se veía al meta eslovaco, que ha estado a la sombra de Predrag Rajkovic, una de las grandes sensaciones de este Mallorca que se ha salvado de manera sobrada. El meta internacional serbio es una auténtica garantía y ese portero que el club necesitaba en Primera División.

Se suponía que ese portero de envergadura, sobrio, seguro, con personalidad iba a ser Dominik Greif cuando el Mallorca fue a ficharlo. Pero la desgracia se cebó en el meta eslovaco en forma de lesión. Fue una lesión en la espalda muy compleja que le tuvo un año apartado del equipo y que provocó que el Mallorca fuera a buscar a Francia a Rajkovic, una auténtica oportunidad ya que le quedaba un año de contrato y quería salir. Greif ha disputado tan solo tres partidos de Copa y uno de liga.

Pero es que además de estos dos porteros, el club tiene una gran apuesta en Leo Román, el meta internacional sub 21 que sin embargo ha vivido un año casi en blanco, a la sombra de Rajkovic.Tras haber debutado la pasada temporada en Primera División a las órdenes de Luis García, el meta ha vivido un año complicado, con tan solo un partido en la Copa del Rey.

El club se encuentra en un punto en el que debe obrar con inteligencia sobre qué hacer para aprovechar mejor el potencial que tiene en los tres porteros. Tener a Greif y a Leo Román otro año casi en blanco no parece una buena idea, por la calidad del primero y por el potencial de futuro del segundo. Leo tiene 22 años y no puede permitirse otro año sin jugar. El club deberá decidir qué hará si llega alguna oferta por Rajkovic, y si no es así qué hacer con alguno de los otros dos para que puedan jugar.

Tras haber debutado en liga este año Greif, el meta eslovaco se mostraba moderadamente contento en los medios del club. Y es que jugar en el Camp Nou ante el riesgo de goleada y como fue el partido tampoco es ningún caramelo, pero obviamente Greif agradecía el gesto del técnico de hacerle jugar tras una liga en blanco. Pero un detalle que demuestra la calidad humana de Greif era al hablar de la última jornada y si se veía jugando contra el Rayo Vallecano: "Claro pero a ver si juega Leo también para disfrutar un poco, está trabajando todo el año como nosotros, también".

Sobre la experiencia de jugar en el Camp Nou además en un partido que se torció tan rápido, decía que "es difícil, lo último que quieres es un gol en el primer minuto y luego una roja, eso es una tortura aquí en este campo. Tenemos que mejorar".