Greif, Leo y Mojica, los más destacados del Mallorca para el tertulión futbolero de Deportes Cope Baleares

Mallorca - Publicado el 27 may 2025, 09:55 - Actualizado 27 may 2025, 10:01

Ha finalizado la temporada del RCD Mallorca y es el momento de las notas de la temporada. El propio técnico, Jagoba Arrasate, le ponía un 6 o un 7 al equipo a pesar de no acabar satisfecho la temporada por la segunda vuelta del equipo.

En el tertulión futbolero de Deportes Cope Baleares, voces más que autorizadas y de personalidades que forman parte de la historia del RCD Mallorca, analizaban lo ocurrido en esta temporada desconcertante y lo que conviene mejorar para la próxima temporada.

Vicente Engonga, Ariel "Caño" Ibagaza, que vistieron en tantos partidos la camiseta bermellona y que junto a Eduardo Basigalup como técnico lograron tercer puestos en la liga, final europea, ya sin Basigalup participación en la Champions, y la Copa del Rey en el caso del argentino, analizaban el rendimiento del equipo. Junto a ellos, el ex consejero Álvaro Delgado, también parte de la mejor época deportiva del club.

Los cuatro tenían la ardua misión de escoger al mejor jugador de la temporada, la misión no es fácil porque si bien en la primera vuelta el rendimiento del equipo fue bueno, en la segunda no ha sido así y no han sido muchos los jugadores destacados.

Llama la atención que se nombrara a los dos porteros, Greif, el titular y también a Leo Román, que ha rendido más que bien cuando le ha tocado. Greif ha finalizado cuarto en el Zamora.

Pero además de los porteros, el jugador que nombraron y que llama la atención es el lateral Johan Mojica. El colombiano no ha terminado bien la temporada, pero tuvo un rendimiento excelente en la primera vuelta y por ello le nombraban. Aunque los más llamativos eran los porteros. También el Caño le dio voto a la afición, por su fidelidad en la segunda vuelta a pesar del mal juego.

En cuanto a jugador revelación, Robert Navarro y Asano eran nombrados, igual que el canterano Marc Domenech que ha dado muestras de merecer continuidad en el primer equipo.

Finalmente, en cuanto a los mejores de la liga, había consenso en Joan García como portero, como defensa nombraban a Cubarsí, Íñigo Martínez, como centrocampista Pedri y como delantero nombraban a Lamine Yamal y Julián Álvarez.

En cuanto al técnico, Hansi Flick en primer lugar y después nombraban a Valverde y Marcelino.