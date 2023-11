El gran día del CE Manacor ante la visita de la UD Las Palmas

El gran día ha llegado. Es Festa Major en Manacor para un partido ante un Primera División. Es lo que permite la Copa del Rey, juntar por un día al fútbol modesto con el profesional, dos mundos que parecen caminar en paralelo pero que sólo se cruzan por esta competición del KO desde el nuevo formato.

El Manacor ya tuvo su preámbulo la pasada temporada al gran día de hoy con la visita de un segunda, en aquella ocasión fue el Andorra, con victoria para los de Eder Sarabia. Na Capellera, el viejo campo de Manacor, lució sus mejores galas con un gran ambiente disfrutando de un partido con mucho aliciente. Hoy será aún mejor, se espera lleno, más de 3.000 espectadores y un invitado muy especial. En realidad de invitado tiene poco porque está en casa, Rafael Nadal Parera. El deportista español más grande de todos los tiempos hará el saque de honor, rememorando sus tiempos de jugador de las categorías inferiores. No le es ajeno el balón de fútbol, todo lo contrario, era un buen jugador pero tuvo que decantarse entre el tenis o el fútbol. Nadal vuelve a demostrar que está con su pueblo, no hay distancia porque nunca se ha ido de allí a pesar de todo lo conquistado y poder haberse establecido en cualquier parte del mundo, incluida su Academia.

Pero Nadal siempre quiso estar en casa, siempre quiso hacer su proyecto en casa, y Manacor está en el mapa del mundo gracias a él. Su Academia recibe miles de personas de todo el mundo cada año.

Pero hoy Manacor también está en el mapa del fútbol español por la Copa del Rey. El técnico Jaume Mut ha recordado a sus jugadores el privilegio que supone jugar este partido, "cualquiera en nuestra categoría querría estar en el terreno de juego este martes" le ha dicho a los jugadores en el vestuario. Tenemos el partido más importante de la temporada, hemos de estar preparados, creo que lo estamos, tenemos nuestras posibildades, pero todo pasa porque seamos nosotros mismos. Lo único que nos puede venir es que a algún jugador el partido se le haga grande, es lo único que me preocupa".

El técnico añadía un discurso de ambición: "jugamos ante un equipo de media tabla de una de las mejores ligas del mundo pero al final seremos once contra once en el campo. Hemos hecho mérito para jugar este partido y disfrutarlo. Hemos conseguido que todos los que estemos aquí es que la única manera de disfrutar un partido es ganarlo. No quiero otra mentalidad que no sea esta".

Es la Copa del Rey en este formato del modesto contra el grande a partido único en casa del modesto una competición incómoda para los equipos de élite por lo mucho que hay que perder y poco que ganar, pues su obligación es pasar; jugar en campos a los que no están acostumbrados, ante equipos motivados, modestos pero preparados, dispuestos a correr los 90 minutos para dar la sorpresa. Momento para que los primeras pongan en el terreno de juego a quienes tienen menos minutos y algunos chavales.

Es lo que hará Xavier García Pimienta, dar oportunidad a los menos habituales, han viajado además cinco canteranos: Juanma Herzog, Pau Ferrer, Iñaki González, Gabriel 'Palmero' y Yadam Santana.





???? El @CEManacor es prepara per a un dia històric



?? La @UDLP_Oficial visita Na Capellera



??? Així ha estat la xerrada del tècnic Jaume Mut als jugadors abans del darrer entrenament ?? pic.twitter.com/tDC2iDWfol — Esports IB3 (@EsportsIB3) October 30, 2023





Antes del encuentro, el CE Manacor ha preparado una fiesta previa con animación y comida en la calle adyacente a Na Capellera como ya hiciera la pasada temporada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vine a fer la prèvia del partit amb noltros??



A partir de les 19:00h al carrer Solimà:

?? Foodtrucks ??

?? Animació amb @djjara_ ??

?? Visita de Dinocor ??

?? i moltes sorpreses ??



Vine de vermell a animar a l'equip ????#VamosManacor#OrgullManacori#SomCentenari#LaCopaMolapic.twitter.com/spq00ZGlvh — CE Manacor (@cemanacor) October 29, 2023