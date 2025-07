Una gran Cata Coll para dos penaltis pero no basta para lograr la Eurocopa

Inconsolable, Cata Coll lamentaba entre lágrimas tras la final de la Eurocopa ante Inglaterra un título que se escapaba. La frustración de quien lo ha hecho todo por ganar pero no ha bastado.

La guardameta mallorquina conseguía resolver dos penaltis en la tanda definitiva, tras llegarse al final de los 120 minutos con empate a uno. Coll paraba ya el primer penalti tras repetirse por doble toque de la jugadora inglesa. Es decir el caso Julián Álvarez pero esta vez mucho más claro, resuelto al instante y como correspondía, no con la anulación del gol como le sucedió al jugador del Atlético.

Tras esta invervención, marcaba Patri Guijarro por el centro el primer penalti español, muy arriesgado pero salió. Lo peor vino después, España ya no volvió a marcar un penalti, incluida la mallorquina Mariona Caldentey, que había sido la autora del gol que adelantaba a España en el partido.

Si dos de tus mejores jugadoras, dos de las mejores del mundo, como Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey fallan, las cosas se complican mucho. España tiró muy mal los penaltis, esta es la realidad, y la portera inglesa Hampton estuvo tan acertada como Cata. La mallorquina volvía a hacer un paradón en el cuarto lanzamiento inglés pero no era el día de las españolas desde los 11 metros. Salma también lanzó horriblemente y la Eurocopa se volvía a escapar pese a haber sido España el mejor equipo del torneo, también ser mejor que Inglaterra. Sin embargo, las españolas no tuvieron en zona de finalización su mejor día ante un equipo que no dudó tampoco en ser duro para interrumpir o sacar del partido a las españolas.

En Mallorca se vivió la final en varios lugares con pantallas gigantes, como en hipódromo de Son Pardo y en Pórtol, como ya ocurriera en el Mundial de hace dos años.

España cubre un ciclo extraordinario con Mundial, Liga Naciones y subcampeonato de Eurocopa, y lo que está por llegar.

Los familiares de las tres jugadoras mallorquinas también estuvieron presentes en Basilea siguiendo con pasión y nervios la final de la Eurocopa.