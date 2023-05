Gio González: "Estamos hablando para la renovación"

Giovanni González quiere seguir en el RCD Mallorca, está dispuesto a ampliar el contrato que finaliza en 2024. El lateral uruguayo dejaba claro ante los micrófonos de Cope que es feliz en la isla y que su único propósito es aumentar su rendimiento y jugar más, cree que aún no se ha visto la mejor versión de Gio. Para colmo cuiando estaba jugando llegaba la lesión en la rodilla hace mes y medio.

Giovanni ha tenido por delante a Pablo Maffeo, uno de los jugadores más destacados del equipo, y por ello ha podido tener poca regularidad como bermellón. Sin embargo, siempre ha mostrado sus buenas condiciones e incluso se ha adaptado al puesto de central en el que Aguirre le ha requerido. Gio se exige más, un jugador con una gran cultura de esfuerzo, que no duda en aplicar trabajo extra en la ciudad deportiva cada día para cuidar su cuerpo.

Sobre su futuro, revela las conversaciones: "Si lo estamos manejando con el club y mi representante, me queda un año y a ve si podemos llegar a un acuerdo. Estoy muy contento en el club, con mi progreso, me apasiona el fútbol europeo y estoy muy a gusto tanto yo como mi familia. Siento que tengo mucho más para dar, no es excusa pero es cierto que en Uruguay estaba acostumbrado a jugar 90 minutos todo el año y no hay nada como eso. Uno siente que le sale todo y físicamente no te cansas. Un poco es eso, el hecho de competir, competir, jugar, jugar, te da esa intensidad".

El internacional uruguayo admite que en Enero estuvo tentado a marcharse a Brasil,al Palmeiras. Curiosamente comparte habitación con Kang-In Lee que también quería irse; el jugador recordaba cómo vivieron esa incertidumbre, casi era a ver quién se iba antes: "Yo estaba decidido a irme, el club no me dejó y fue un poco frustración en ese momento. Nos apoyamos entre los dos, hablábamos de lo nuestro, son cosas del fútbol. Cuando terminó el mercado se dio vuelta a la página y a cambiar el chip. Cada uno es como es y lo maneja de distinta forma, a mis 28 años ya me han tocado varios momentos duros del fútbol y me he sobrepuesto, cada cosa la tomo como un obstáculo de la profesión, llevo diez años jugando al fútbol y él tiene 22, es muy joven, pero las cualidades las tiene de sobra".

El internacional uruguayo podría ser precisamente una de las novedades del equipo en el desplazamiento a Almería, tras una lesión de rodilla que le ha tenido siete partidos apartado del equipo. Reconocía que se asustó un poco cuando sintió ese dolor en la rodilla en un entrenamiento, pero por suerte ya está recuperado.

Puedes escuchar aquí la entrevista a Gio en Deportes Cope Baleares.