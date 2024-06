Gabriel Subías: "Hemos levantado la mano por si hay plaza en Liga Endesa F y LEB ORO"

Desde el mismo nacimiento del proyecto de baloncesto en el que se unieron las marcas Palmer y Azul Marino se ha mostrado tanta ambición e ilusión como cierta precipitación. El proyecto nació con la intención de reunir a los aficionados al baloncesto de Mallorca y tratar de llegar cuanto antes a la categoría más alta posible.

Ya se sabe que en el deporte las prisas no suelen ser buenas consejeras, pero todo puede conseguirse si se tienen proyectos solventes, estructurados y con criterios acertados. Se trata de trasladar a la pista una buena gestión, es la única manera de conseguir resultados.

El Azul Marino consiguió plaza en Liga Challenge (la segunda categoría femenina) tras quedarse a las puertas en la fase de ascenso, al intercambiar la plaza con Clarinos. Esta será su segunda temporada, pero como desde el primer día dejó claro Gabriel Subías, consejero delegado de la división de viajes de Iberostar (World2Meet), que el Azul Marino aspiraba a estar en lo más alto. No puede ser de otra manera al ser una marca puntera. Sin embargo en el deporte los tiempos no tienen por qué coincidir con los deseos.

De momento el Azul Marino ha arrancado el nuevo proyecto con jugadoras de nivel superior, como la mallorquina María España Almendro y la montenegrina Kristina Rakovic que será anunciada en breve y que procede del Barcelona. Precisamente la plaza del Barcelona es la que ha intentado intercambiar Azul Marino.

Gabriel Subías reconoce en Cope que llevan tiempo trabajando en una plaza en Liga Endesa que parecía apuntar a Gran Canaria, que ya tendría un acuerdo por 90.000 euros según algunas informaciones. Subías afirma en la entrevista en Deportes Cope Baleares que aún no lo tiene confirmado. En caso de no subir a LIga Endesa, afirma que el proyecto seguirá siendo igual de ambicioso en cuanto a plantilla para intentar hacer una buena temporada y ascender.

Otra historia es el equipo masculino, el Palmer Basket ha tenido una temporada casi traumática en LEB Plata en la que casi descienden en su primera temporada. Raúl Machado logró el milagro como técnico de la casa tras la destitución de Sergio Jiménez, logrando seis victorias de siete encuentros.

Ahora, Subías admite que van a tutelar también el proyecto masculino, el Palmer Basket, con la dirección deportiva única de Jordi Riera. Una estructura única que era anunciada por Palmer hace unos días, luego retirada. Subías dice que se debe comunicar cuando esté ya todo esto trabajado. Las prisas no son buenas consejeras.

En el caso del Palmer, Subías sigue llamando al Betis por su plaza en LEB Oro (ahora FEB 1), el club bético aún no ha decidido el futuro de la sección de baloncesto. Ayer mismo el presidente del Betis, Ángel Haro, admitía que espera más ayuda de las instituciones. La sección ha sido deficitaria. Por ahora Harole responde a Subías que no venden, que no intercambian la plaza, pero el interés del grupo mallorquín está ahí.

"Nosotros hemos levantado la mano y públicamente lo he dicho. Estamos dispuestos a asumir esa plaza en LEB Oro (ahora FEB 1) y la de Liga Endesa en femenino. Es verdad que cuanto más se tarde más hechos estarán los equipos y más complicado será" afirma Subías en Cope. Será en este mes de Junio cuando se resuelva todo.

Para esta temporada el Palmer será dirigido por Marco Justo (ex Palencia en ACB), en el caso del Azul Marino ha llegado también nuevo técnico en la figura de Pepe Vázquez (ex Perfumerías).

Si hubiera LEB Oro, ahora llamada FEB 1, Subías propone unión de fuerzas y tiende la mano al Fibwi Palma de Guillem Boscana, pero no es fácil la solución, dos equipos, dos entrenadores ya fichados, pero sobre todo unir gestiones.