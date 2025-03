Un futbolista juvenil del Santa Catalina se desploma en mitad del partido

Un momento que no olvidará ninguno de los presentes el pasado sábado en el encuentro de categoría juvenil entre el Santa Catalina y el Andratx, ni los compañeros, técnicos ni ninguno de los asistentes.

Un futbolista del Santa Catalina de Palma se desplomaba en mitad del partido sin causa aparente. No hubo ningún choque, no sufrió ningún traumatismo, el jugador sufrió un desfallecimiento, provocando el lógico susto y angustia en los presentes.

Tras desplomarse era colocado en la posición de seguridad y se le trataba de reanimar. Incluso algún masaje RCP (reanimación cardiopulmonar). Rápidamente se llamaba a emergencias para que acudiera una ambulancia, mientras algunos de los presentes, entre ellos una enfermera que se encontraba entre el público, trataba de reanimarlo. Una ambulancia del SAMU trasladó al jugador al Hospital de Son Espases, donde permanece ingresado desde el pasado sábado.

El presidente del Santa Catalina, Juan Carlos Lluc, ha explicado en Cope que "el jugador está estable, recuperándose del susto que hubo, él seguramente no es consciente de lo que pasó. Dentro de la gravedad está estable y esperando que pasen los médicos para ver si le dan el alta. Está ingresado desde el sábado, le llevaron en seguida y le han estado haciendo pruebas durante estos días. Esperemos que los resultados sean favorables para el chico".

El presidente no estaba en el encuentro, pero lo que le ha trasladado toda la gente de su club el Santa Catalina es que "hubo mucho nerviosismo porque el chico cayó desplomado. Hubo muchos nervios. Tengo que agradecer a toda la gente que se involucró, tanto el Andratx, cuerpo técnico, papás, la Federación, el presidente Jordi Horrach que ha estado muy encima. Todos lo dejaron todo para estabilizar al chico, para ayudar, fue lo más bonito porque el fútbol estaba en segundo plano, lo importante era la persona".

El jugador no había sufrido ningún golpe: "fue solo, cayó desplomado solo. Todo el mundo ayudó, toda la ayuda de la gente presente, la policía también llegó, se pasaron muchos nervios. Llevo muchos años en el fútbol y no había visto algo así. Me quedo con la ayuda de todos".