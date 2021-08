El Feníe Energía Mallorca Voley Palma echa a rodar

El nuevo proyecto del Feníe Energía Mallorca Voley Palma ya es un hecho. Esta mañana, han asistido al acto de presentación de la nueva temporada el presidente de Feníe Energía, Jaume Fornés y el Consejero de Dirección y Representantede los agentes energéticos de Baleares en Feníe Energía, Carlos Moyà. Por parte de la entidad deportiva han acudido el presidente Carlos García, el entrenador, Abel Bernal, y el jugador Renzo Cairús.

Tras superar un camino lleno de obstáculos donde la desaparición del club estuvo muy cerca de producirse, el conjunto mallorquín empezará durante los próximos días a preparar el que puede ser su primer título de la temporada. Día 25 de septiembre tendrá lugar la final de la Supercopa de España donde el club balear tratará de batir al máximo favorito de la competición, el Club Voley Guaguas. El conjunto gran ganario lleva más de un mes preparando este encuentro. Por tanto, tal y como ha reconocido Abel Bernal, ahora mismo la distancia entre ambas plantillas es considerable.

El técnico ha querido afirmar que su función será únicamente la de ejercer como entrenador de la primera plantilla y no como técnico-entrenador como se llegó a barajar hace apenas unos días: “Estaré más centrado en la parte técnica que la de jugador. Voy a intentar implicar a la gente en que me ayuden y me apoyen, por eso no tengo miedo de esta nueva experiencia”

Por lo que respecta a una de las principales figuras del club balear, el punta receptor Cairus se mostraba muy ilusionado por encarar su octava temporada en el Feníe Energía Mallorca Voley Palma: "Este equipo siempre ha sido luchador. Desde que he llegado a España siempre he jugado en este club y no me imaginaba en otro sitio”

Por parte de Carlos Moyà, consejero de dirección y representante de los agentes energéticos en Baleares en Feníe Energía, señalaba lo siguiente: “Necesitamos implicación de todos y la sociedad mallorquina para tener un equipo que está ahora está bien y que tiene que estar mejor”

El presidente del club mallorquín, Carlos García, ha querido agradecer públicamente el apoyo de la empresa:“Estamos muy agradecido de poder estar presentando este proyecto. Y esto es gracias a Feníe Energía. Confío que esto sirva de precedente y consigamos una duración más duradera”