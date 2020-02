Félix Alonso: "No hablo sobre hipótesis"

El técnico del B The Travel Brand Mallorca, Félix Alonso, ha eludido valorar la posibilidad de que la directiva le obligue a prescindir de dos jugadores. En su comparecencia previa al encuentro ante el Cáceres ha dicho que "no hablo sobre hipótesis" y se ha centrado en valorar deportivamente el bajo rendimiento de su equipo.

Y es que en las últimas horas ha venido informando Deportes Cope Mallorca sobre los reajustes económicos que la directiva del Club quiere llevar a cabo. Por lo pronto se ha prescindido de una trabajadora del departamento de comunicación y dejan de viajar dos personas del staff.

Pero una parte de la directiva quiere también reducir plantilla, el hecho de no llegar a la primera plaza y por lo tanto verse obligados a disputar playoff, junto al bajo rendimiento de toda la plantilla, que es muy extensa, es la tesis de la directiva más tradicional del club encabezada por el presidente Guillermo Boscana para contemplar el corte de dos jugadores. Pero por su parte Gabriel Subías impulsor del actual proyecto, no es partidario de reducir la plantilla. Al respecto, el gerente del Club, Jordi Riera, ha dicho al respecto que "nadie de la comisión ejecutiva me ha dicho nada de eso ni me ha dado ninguna orden. Si hubiera cambios sería una opción de mercado pero no por otras cosas".

Sobre los reajustes Riera indica que "son circunstancias que suponen un proceso de adaptación de aquí a final de temporada. No se deben a situaciones caóticas ni nada parecido. Seguimos con la misma ilusión del inicio. Sabemos que hay que mejorar, somos autocríticos y sabemos que no estabamos en el punto que queríamos".

Finalmente, Félix Alonso se ha referido a sus declaraciones en Deportes Cope Mallorca reconociendo su "preocupación" por el nivel del equipo. Hoy ha manifestado que "la preocupación que dije que tenía se me ha disipado por completo, he visto a los jugadores al cien por cien".El domingo a las 18h el B The Travel Brand recibe al Cáceres tras dos derrotas consecutivas a mal nivel.