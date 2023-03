Escabechina en la UD Ibiza: Bogusz se va a LA y plaga de bajas

Mala semana para la UD Ibiza, que en Andorra desaprovechó una ocasión de conseguir un triunfo que hubiera alimentado algo más la motivación de jugadores y aficionados para recibir al Burgos, con el equipo casi desahuciado pero aún con puntos suficientes para evitar el descenso.

Todo han sido contratiempos en las últimas horas, como viene contando Deportes Cope Baleares Mateusz Bogusz se va a marchar a la MLS para enrolarse en Los Ángeles FC en el que juega Carlos Vela. Bogusz ya pidió marcharse en pleno mercado invernal pero en aquel momento el club hizo fuerza para que no fuera así y seguir peleando la permanencia. Ahora ya es imposible retenerle, el Leeds también ve con buenos ojos el traspaso a Los Angeles. El jugador lleva tiempo ya con la cabeza en otro sitio, se le ha visto lejos de su mejor nivel.Precisamente un problema que ha tenido Lucas Alcaraz es que los jugadores de ataque no han producido demasiado.

Para recibir al Burgos este sábado a las 16:15h tiene plaga de bajas. Además del lesionado de larga duración Joseda Menargues (rotura de cruzado anterior), tiene la sanción de Escobar, no recupera a Nolito y para acabar de arreglarlo tiene la duda de su goleador Cristian Herrera. La única nota positiva es que recupera a Diop tras sanción.

Habrá que ver el comportamiento del equipo en Can Misses y la asistencia de una afición que se había ilusionado con buscar la remontada. Los últimos dos empates han sido un jarro de agua fría, el equipo compite y no es inferior a nadie pero no suma triunfos. está a 12 puntos de permanencia a diez jornadas.