Enric Mas: "Poder hablar en mallorquín en mi equipo es una pasada"

El equipo ciclista del Movistar Team se encuentra en la Academia Rafa Nadal preparando la temporada y a punto de estrenarse en la Challenge de Mallorca. Los tres gallos Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler comparecían para analizar cómo se presenta la temporada. Es el debut de Enric Mas con el maillot del Movistar, y encima en casa, no puede pedir más.

De hecho como dice el mallorquín este año da gracias por poder hablar en castellano y mallorquín con sus compañeros, no en vano comparte equipo con dos baleares, el mallorquín Lluís Mas y el menorquín Albert Torres. "Ser tres de las islas más un masajista que está aquí es bueno. Poder hablar mallorquín aquí es una pasada. Llevaba cuatro años hablando el inglés y poder hablar el idioma de casa y el castellano. Creo que así es todo más fácil que en comparación a lo vivido hasta ahora”, explicó el artanenc. “Dudar, no me hizo dudar nada. Muchos de los corredores del equipo vivimos en Andorra y hablando con ellos me decían que íbamos a estar en las mejores manos y así es”.

El director del equipo Eusebio Unzué tuvo palabras de admiración para Enric Mas: “Creo que aún está en ese ciclo de ir adquiriendo experiencia pero pensamos en el equipo que también está preparado para afrontar cosas más serias como ya ha demostrado en otras carreras en otras temporadas, irrumpió de la manera en la que irrumpió en 2018 en la Vuelta a España pero es un corredor en fase de maduración que es la que terminará de añadirle efectividad y consolidar la calidad que ya ha demostrado que tiene”.

Pero quiere ir poco a poco con Enric Mas: “Nos ha demostrado que tiene calidad pero esto necesita su tiempo y no es un hombre con la madurez necesaria para según que tipo de carreras. Sabemos que tiene la calidad e intentaremos ayudarle con los corredores que tiene al lado esperando que lleguen los resultados con el paso del tiempo”.

Sobre el calendario que afrontará este año Enric Mas apuntó al Tour de Francia como gran objetivo. “Empezamos en Mallorca compitiendo tres días que creo que serán viernes, sábado y domingo. Después toca Andalucía, Paris-Niza y luego creo que me toca País Vasco y Árdenas y luego preparar el Tour. Vamos a intentar hacer buenas actuaciones en las pruebas de principios de año pero luego sí que prepararemos el Tour y el final de temporada.

Valverde, por su parte hablo de Mas señalando que “Enric ha crecido mucho. En 2018 ya demostró lo que puede hacer en una gran vuelta y el año pasado ganó la última carrera del World Tour. Lo que llevamos hasta ahora ha ido muy bien