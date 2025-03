El elogio en Tiempo de Juego al arbitraje de Busquets Ferrer en el Betis-Sevilla

Un derbi sevillano con récord de asistencia en el Benito Villamarín y con toda la carga de un Betis-Sevilla es un desafío mayúsculo para cualquier árbitro. Son palabras mayores, la carga ambiental es tan fuerte que sólo un árbitro con mucha personalidad puede ser ajeno a todo lo que le rodea.

Cualquier jugada puede provocar la polémica, cualquier roce puede provocar un incendio entre los jugadores y la presión de una afición encendida. Todo esto no afectó a Mateu Busquets Ferrer, el joven árbitro mallorquín de 31 años que cumple su segunda temporada en Primera División.

Busquets ya viene demostrando en cada jornada su personalidad, había tenido que gestionar una situación muy complicada a comienzo de temporada en otro derbi, nada menos que el Atlético-Real Madrid, en el que cumplió el protocolo y suspendió provisionalmente el encuentro por lanzamiento de objetos. No le tembló el pulso ni se comportó de manera nerviosa porque si algo tiene el joven colegiado mallorquín, es una gran templanza y firmeza en sus decisiones.

El Betis-Sevilla de anoche era una gran prueba para Busquets que sacaba con nota. Más allá de los errores que pueda cometer, que siempre habrá teniendo que juzgar más de 90 minutos de juego de contacto, más allá de lo que se considere un error, porque hay mucha subjetividad a la hora de enjuiciar las jugadas en el fútbol, el partido lo tuvo siempre bajo control.

Busquets intervino con firmeza pero sin estridencias en cada lance entre jugadores, se metió en metió en medio cuando algunos se enganchaban, amonestó sin titubear cuando hubo alguna acción peligrosa. Algunos béticos han reprochado que no castigara un pisotón de Vargas a Jesús Rodríguez.

Se jugó muchísimo en el primer tiempo cuando los dos equipos quisieron atacar, es decir, Busquets no pita falta en cualquier contacto pero no duda si ve una acción peligrosa o alevosa.

En la segunda mitad se jugó menos pero porque los equipos también atacaron menos. Muchos le consideran el mejor árbitro de la liga y demandan ya su internacionalidad.

El ex árbitro y analista de Tiempo de Juego, Mateu Lahoz, elogiaba el mérito que tiene el colegiado mallorquín, tras recoger el paso que le daba el narrador del encuentro, José Manuel Oliva: " te digo una cosa Mateu Lahoz, está pitando con una tranquilidad, con una madurez como si llegara 30 años en la élite y lleva dos" decía Oliva.

Mateu contestaba que "esa es la actitud. No se complica la vida, últimamente entran presidentes que han sido asistentes y jóvenes. Mateu es un buen referente para todos los árbitros mallorquines".

Oli, ex jugador del Betis, decía que "transmite tranquilidad, se acerca con tranquilidad al jugador". Y el director de Tiempo de Juego, Paco González, corroboraba que "no es distante ni nervioso, no es déspota". Y Prieto, ex jugador del Sevilla, decía que "los árbitros que regañan me ponen muy nervioso y él no lo hace".