El Torneo de sa Llum iniciará su 50ª edición abriendo la competición con el partido inaugural, que enfrentará al Real Madrid División de Honor contra el Real Mallorca, campeón de Liga y Copa del Rey, el próximo 3 de agosto en Montuïri a las 21 horas. Así pues, para celebrar tantos años de competición, Tomeu Miralles, organizador del torneo, ha afirmado que se han "esforzado por poder hacer posible este partido inaugural", además de que "por primera vez en la historia entra a formar parte, y de forma definitiva, un grupo de integración con niños con discapacidad".

Conseguir que el equipo de Álvaro Arbeloa visite la localidad de Mallorca no ha sido fácil. "Ha supuesto un gran esfuerzo económico", ha confesado Miralles. Sin embargo, a parte de los términos económicos, había otras cuestiones: "Nuestro campo de fútbol, de césped artificial, tiene 20 años, por lo que está muy desgastado. No es el más adecuado para desarrollar un partido de estas características", ha confesado el organizador, además de que él considera que los jugadores blancos "son prácticamente todos profesionales". Pero, Tomeu Miralles ha querido "agradecer" tanto al Madrid como al Mallorca por comportarse como "señores": "No nos han puesto ninguna pega; se han puesto a nuestra total disposición".

Paso de jugadores

Desde 1973, año de la primera edición, han pasado por el Torneig de sa Llum más de 1500 equipos, e incontables jugadores. Muchos de esos jóvenes consiguieron despuntar y, con el paso del tiempo, lograron llegar a la élite del fútbol. Así pues, Tomeu Miralles ha invitado "a todos los jugadores que han pasado por el torneo y que han llegado a Primera División". Por ahora, Miralles ha informado a COPE que está confirmada la presencia de Lionel Scaloni, "si está en la isla"; Marcos Martín; Sitjà Soler; Toni Prats...

Echando la vista atrás, Miralles ha recordado qué jugadores han pasado a lo largo de estos 50 años por el Torneo de sa Llum: "En 1991 vino el Barça con Iván de la Peña; Jordi Cruyff...". Al fin y al cabo, el prestigio de este torneo de Montuïri no es tal solo por su edad, sino también por los grandes futbolsitas que ha presenciado.

Finalidad del torneo

A pesar de que la competición es "prácticamente gratuita, ya que apenas se cobra nada a ningún participante", y de que solo cuentan con el respaldo de capital de los patrocinadores e instituciones, la finalidad del torneo es "destacar los valores que queremos que los niños tengan en la vida". Al fin y al cabo, los protagonistas en este torneo son los jóvenes.