Nash y Nowitzki, dos leyendas NBA, en el estreno del Mallorca frente al Sant Andreu

Nada menos que 3.004 partidos en la NBA acumulan entre dos leyendas que este miércoles 23 de Julio han sido centro de atención en la ciudad deportiva Antonio Asensio. Steve Nash y Dirk Nowitzki han acudido al primer test de pretemporada del RCD Mallorca, del que el primero es pequeño accionista y siempre vinculado al grupo propietario del club que encabeza el presidente Andy Kohlberg.

Esta vez Nash se ha traído a otra gran leyenda del baloncesto como Nowtizki. El alemán logró lo que nunca logró Nash, un anillo de campeón, aunque el canadiense puede vanagloriarse de superarle en algo, tiene el privilegio de haber sido considerado dos veces el mejor jugador de la NBA por una vez de Nowitzki.

Nada menos que 14 veces All Star el alemán por ocho el canadiense, cuando ser All Star significaba algo deportivamente hablando en la NBA, hoy sólo es un estatus no un prestigio deportivo por la degeneración del All Star.

Si, dos auténticas leyendas, más de 3.000 partidos en la NBA entre ambos, 1667 partidos Dirk Nowitzki entre liga regular y playoff por 1.337 de Steve Nash entre regular y playoff. Ambos han seguido atentamente el primer amistoso del RCD Mallorca frente al Sant Andreu, un encuentro organizado para satisfacción de Taica Corporation, patrocinador del Mallorca y propietario del Sant Andreu.

El encuentro ha tenido un gran ambiente en las gradas de Son Bibiloni, demostrando la afición del Mallorca que tiene ganas de ver a su equipo pese a los pocos cambios de momento, tan solo los fichajes de Pablo Torre y del portero Lucas Bergström. También se ha podido ver al lateral franco marroquí Salhi, fichado para el B.

Nash ha tenido de intercambiar impresiones durante el partido con el director deportivo, Pablo Ortells.