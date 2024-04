Dos clicks contra el acoso en el deporte

La lucha contra la violencia o el acoso en el deporte es algo que lleva de cabeza a las familias, los clubes, las Federaciones y por supuesto a la Administración. No hay fin de semana en el que no haya situaciones de violencia verbal o física, especialmente en los campos de fútbol de Baleares. El acoso entre jóvenes es el otro gran problema, no ya en el mundo del deporte sino también en la escuela, con consecuencias indeables y muchas veces imprevisibles en la formación de niñas y niños.

La plataforma Eivo TV, que ofrece partidos de fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala entre otros deportes en Baleares, ha acordado con el Govern Balear una medida contra el acoso, el conocido popularmente como "bullying". Se trata de una opción dentro de la aplicación del móvil de Eivo para dar aviso a un policía tutor en caso de situaciones indeseadas.

También está en estudio una opción parecida para avisar inmediatamente ante reyertas en la grada o tánganas en el terreno de juego. En este sentido, podría ser una opción en la aplicación de esta plataforma que pudieran tener los árbitros desde el campo o los directivos en casos de violencia en las gradas. De esta forma, la fuerza pública, que es imposible pueda cubrir todos los partidos de fútbol de un fin de semana, tendría aviso inmediato de que algo está ocurriendo para personarse en la instalación.

En cuanto a la lucha contra el acoso, con esta opción en la aplicación, un menor en situaciones de vulnerabilidad ante otros compañeros y que esté siendo acosado, pueda con dos clicks en la aplicación dar aviso al policía tutor, y que de esta forma el menor no necesite llamar para pedir ayuda.

El CEO de Eivo TV, Juan Ochogavía, afirma en Cope que "estuvimos en contacto con la Conselleria de Presidencia y el policía tutor, que es el policía que se encarga de los jóvenes, porque veían que con la aplicación, con más de 30.000 usuarios que son niños y niñas de las islas, supone una manera rápida de difundir un mensaje rápido contra el bullying, ya sea en las escuelas o en los deportes, que pudiera con dos clicks contactar con el policía tutor de su municipio".

Añade que "estamos trabajando en otras medidas contra la violencia en las competiciones, pero esta pestaña en la aplicación será exactamente contra el acoso. Una cosa que estuvimos hablando con Rafael Covas, responsable de los policías tutores, es que a los niños no les gusta llevar una aplicación específica sobre todo porque les estigmatiza. Los niños llevan esta aplicación para ver los partidos, incrustando un banner que con dos clicks tienen ese contacto sin necesidad de llamar. Mandan la ubicación y el policía tutor en seguida acudir".

Los niños más pequeños es más difícil que lleven un móvil inteligente, por lo que afirma que "de 12 niños para arriba suelen tener móvil o el de un compañero. Los suscriptores tienen ya 12, 13 años. El policía tutor nos puso ejemplos, veía que en los mismos equipos siempre había uno o dos que recibían bullying de su propio equipo, y puede denunciarlo sin dar la cara. Entonces los policías y los clubes tendrán avisos para tomar medidas. Estuvimos hablando con algunos colegios y si tienes la aplicación en la calle y recibes o estás viendo que está ocurriendo algo puedes dar aviso".

En cuanto a la violencia, Ochogavía indica que "estamos trabajando con diferentes entidades con un proyecto bastante innovador para dar aviso o al 112 o a la policía del municipio donde esté ocurriendo algo. Espero que podamos dar novedades pronto". Finalmente señala sobre la iniciativa del Govern de poner cámaras en las gradas de los campos de fútbol como métido disuasorio contra la violencia, que "lo hemos estado viendo. Grabamos el terreno pero cubrimos todo el campo, estamos en una prueba piloto con el Govern, es muy fácil incluir cámaras conectadas por wifi para dar aviso a cada municipio".