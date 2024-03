Dominik Greif: "No había nada que celebrar"

No ha sido héroe por accidente sino con todo merecimiento, sí inesperado, porque a principio de temporada nadie hubiera podido prever que el Mallorca podía jugar la final de la Copa del Rey y menos que el protagonista sería un portero que venía de una baja prolongada y el ostracismo, ya que la pasada temporada jugó tan solo en Copa y alguno de liga como premio.

Con Rajkovic como titular indiscutible para Javier Aguirre, Greif ha atravesado un túnel que le tuvo fuera del fútbol durante mucho tiempo. El propio técnico Javier Aguirre ha recordado esta semana que no sabían muy bien qué iba a ser del portero por sus problemas físicos. Pero durante la presente temporada ha ido mostrando un excelente nivel al darle el técnico la portería en la Copa del Rey. En cada partido ha mostrado las condiciones que hicieron que el Mallorca fuera a por él.

Tras detener el penalti a Brais Méndez en la primera parte en Anoeta y después a Oyarzábal en la tanda se convirtió en el héroe de la noche, pero su trabajo fue todo el partido impecable. El meta sorprendía al final del partido al mostrarse tranquilo y decir que falta aún un partido para celebrar algo.

Así lo ha querido explicar el portero eslovaco: "no había nada que celebrar en ese momento, le dije a Martin (Valjent) en Noviembre o Diciembre que quería ganar la Copa este año, que vamos a ganarla, él pensaba que era una broma pero ahora está conmigo y no sólo él, ahora todos" explica a los medios del club.

Sobre sus sensaciones sí admite su inmensa alegría: "sentí que había pasado algo especial, algo importante y me hace feliz. No me siento como un héroe nunca porque es de todos". Notó que podía pararle el penalti a Brais y muestra sus grandes creencias y su fe: "primero Dios porque no podíamos perder con un accidente o algo así, fue un segundo, vi algo de miedo en sus ojos (Brais), era el último minuto de la primera parte. El plan fue avanzar lo máximo, quedarme con las piernas en medio y tirarme donde podía pegar y tratar de sacar pies si iba en medio o llegar con mis manos al palo en el lado correcto".