Dennis Vasconcelos, trasladado a urgencias tras clavarse una astilla en pleno entrenamiento

En el deporte, como en la vida misma, ocurren situaciones y escenarios insólitos. Si no que se lo pregunten a Dennis, portero brasileño del Illes Balears Palma Futsal. El Pabellón Joan Seguí, ubicado en el barrio de Son Rapinya y alternativa del IME a las pistas de Son Moix, fue testigo de una lesión totalmente inusual.

El arquero brasilero tuvo la mala suerte de clavarse una astilla en el muslo de la pierna izquierda, sin duda una acción desafortunada e impensable al mismo tiempo. El cancerbero fue trasladado a urgencias, donde recibió varios puntos de sutura.

A pesar de que existían ciertas dudas sobre la disponibilidad del jugador en el encuentro de este domingo ante el Quesos El Hidalgo Manzanares, todo indica que Antonio Vadillo podrá contar con él.

Antonio Vadillo recupera efectivos

Dentro del asombro e infortunio que supone sufrir una lesión del estilo; tanto del propio jugador como compañeros y cuerpo técnico, no todo son malas noticias. Los brasileños Fabinho y Lucão y vuelven a la isla tras campeonar en la Liga de Naciones 2025. También se reincorpora el español Rivillos, que consiguió un pleno de victorias en el parón internacional.

Volviendo a los brasileños, Alisson regresa a Mallorca tras recibir aprobación en el visado exigido para viajar a España. Aunque no todos han tenido la misma suerte de volver a la rutina. Deivão, ala-cierre incorporado al Palma Futsal este verano, ha viajado a Brasil para resolver trámites vinculados a su visado.

El conjunto palmesano ha comunicado que se reencontrará con el equipo una vez finalice sus gestiones.

Un dato que celebrar

El Illes Balears Palma Futsal está de celebración. El club ya registra el grandísimo dato de 3.400 abonados, una cifra que evidencia el éxito y la influencia del Palma Futsal en los últimos años. Cosechar triunfos a nivel nacional y continental despierta el interés de muchos aficionados, los que se siguen sumando al club día tras día.

Rocambolescas situaciones que se han dado en el Palma Futsal en esta última semana. Más alegrías que caos, pero con la cabeza puesta en el encuentro de este domingo ante el Manzanares de Ciudad Real.