Darder: "Se vendió una cosa que no era cierta, me hubiera gustado salir mejor del Espanyol"

No es un partido más para Sergi Darder. Es el primer regreso a Cornellá para el buque insignia del centro del campo del RCD Mallorca tras su salida del Espanyol hace poco más de un año.

Con el Espanyol recién descendido a Segunda y tras una temporada traumática en lo deportivo y en lo personal, el artanenc pidió salir a final de temporada del club blanquiazul. Recibió el interés del FC Barcelona, algo que trascendió en la prensa barcelonesa, pero Darder no quiso ir al eterno rival tras haber sido el capitán del Espanyol y jugador criado en la cantera perica, a donde llegó con 13 años.

Darder quería marcharse, notaba que había agotado un ciclo, reconoce que no se encontraba bien en lo personal. De hecho, en una entrevista en Deportes Cope Baleares meses atrás, Darder revelaba haber pasado por una situación personal difícil, en la que su confianza estaba por los suelos y un bloqueo mental que le impedía disfrutar del fútbol, algo que ha vuelto a conseguir entre finales de la pasada temporada y ésta. La pasada campaña fue clave en la Copa del Rey anotando el penalti que les metía en la final y acabó la liga mejor. En este curso tiene esa importancia en el juego del equipo que todos pensaban que debía tener.

Este sábado regresa por primera vez al RCDE Stadium tras su salida del Espanyol y el jugador no ha tenido problema en dar su versión sobre su salida del Espanyol y llegada al Mallorca, tras un traspaso importante de ocho millones de euros la pasada temporada.

En una entrevista a "Relevo", el centrocampista da su versión. Las heridas aún están abiertas por lo que se observa. Hubo muchos palos a Darder porque un capitán se bajaba del barco cuando el Espanyol había descendido, pero el jugador ha querido dar su versión:

"Cuando se intenta vender una cosa y no sales tú hablar o desmentir porque te quieres mantener al margen, la gente se cree una una versión que no es equivocada. Yo no voy a mentir, yo me quería ir y yo forcé mi salida, no forzar de poner una pistola o no entrenar ni mucho menos, simplemente ir al entrenador y decirle 'yo no quiero estar aquí'. Que no es que no quiera, es que no puedo estar aquí. 'Va a ser un mal continuo para vosotros y para mí mismo'. Yo había pasado una medio depresión, vamos a llamarlo así, y no quiero volver a repetir esa historia". El jugador añade que "no se hizo público pero yo renuncié a la capitanía. Se lo dije a Luis García, si me tengo que quedar yo no voy a ser capitán. Yo no soy nadie ahora mismo, no estoy preparado como para ser el ejemplo de nadie en el vestuario porque yo soy el primero que me quiero ir y renuncié. A las dos semanas me fui y no se hizo todo público.

El jugador mallorquinista recuerda que "llegó ese momento donde dices 'no puedo estar aquí, no es que no quiera, no puedo'. Son situaciones del pasado donde ya seguramente no hace falta ni hablar de ello" pero quiere deja claro que "yo le voy a estar toda la vida agradecido al Espanyol, siempre seré del Espanyol, porque para mí es un club que me ha dado muchísimo. Seguiré siendo un perico como soy mallorquinista, que nunca dejé de serlo desde que me fui. Son dos equipos que voy a tener siempre en mi corazón y todo lo bueno que le pase yo me alegro por ellos. Dicho esto me habría gustado salir un poco mejor y creo que hice cosas bien para salir mejor, sí. Que seguramente he hecho cosas mal, y por ello a lo mejor se me está matando un poco más de lo que debería".

El Espanyol-Mallorca es este sábado a las 14h, y habrá que ver la reacción de la afición espanyolista.