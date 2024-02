Los dos jugadores que peor lo han pasado en el vestuario del Mallorca, por diferentes razones, metían al RCD Mallorca en la final de Copa del Rey de Sevilla. Será el 6 de Abril cuando el Mallorca regrese a una final de Copa del Rey, 21 años después de levantar la Copa en Elche.

Fueron Greif deteniendo el penalti de Oyarzábal (y antes el de Brais durante el partido) y Sergi Darder anotando el definitivo los dos grandes protagonistas. Uno lo ha pasado mal durante mucho tiempo, casi un año, por no poder jugar debido a lesión de espalda. El otro porque la frustración de no ser titular, de no ser importante cuando apostó por fichar por el club de su tierra.

Darder había expresado hace unos días en Deportes Cope Baleares cómo se sentía, que sabía que debía hacer más y que sufría por no colmar las expectativas que despertó su fichaje. La recompensa a su constancia le ha llegado con la decisión arriesgada de Javier Aguirre y Toni Amor de darle la responsabilidad del último lanzamiento.

Así lo explicaba el artanenc: "Han sido los misters los que han dicho de ponerme último porque creían que la temporada no ha sido fácil para mí, con muchas cosas en contra, y que estaba predestinado a que era el día. Han tenido razón. Yo iba cagado porque era el último y es como el último punto en tenis que siempre es difícil. Aparte suelo tirar cruzado y he visto que Remiro se tiraba todo el rato ahí y he cambiado. Ha entrado y más feliz imposible".