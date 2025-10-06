Un colista RCD Mallorca enciende las alarmas en la afición, que se pregunta por la imagen de Jagoba Arrasate solo en el banquillo de San Mamés

¿Puede una imagen explicarlo todo? Quizá explicarlo no, pero sí reflejarlo. Un rostro triste, una mirada perdida con mil pensamientos seguramente dando vueltas a opciones, posibilidades, necesidades de su equipo. Todo lo que no había mostrado en el campo en una primera parte infame (y van muchas) en San Mamés.

O tal vez una simple pausa del entrenador Jagoba Arrasate para recuperar el aliento tras una charla intensa en el vestuario. ¿Qué significa esa mirada perdida: la búsqueda de soluciones en la mente o el desánimo por la incomprensión de lo que sucede?

No es sólo la mirada perdida, es el lenguaje corporal, las manos buscando algo sin encontrar, las piernas cruzadas en señal de autoprotección. Un entrenador en estado de shock parece. Pero la imagen puede dar lugar a mil interpretaciones.

Seguro que si en nuestro quehacer diario en un momento del trabajo nos tomaran con una cámara veríamos una imagen que podría parecer muchas cosas y quizá no lo sean. Lo que sí es cierto es que era un momento de intensa intimidad. Arrasate salió antes del vestuario hacia el campo, como si estuviera ya esperando la reacción de los suyos, tal vez fue más breve a conciencia buscando la reflexión de sus jugadores.

En un escenario tan intenso como San Mamés, cerca de casa, en su querida tierra, Arrasate buscaba quizá respirar ese momento de la tarde en soledad, aunque se expusiera en exceso. Su imagen ha dado lugar a diferentes interpretaciones, la más repetida por los aficionados del Mallorca y de otros equipos, entre ellos de Osasuna, es que al técnico lo quieren despedir sus jugadores.

No les falta razón en que el técnico del RCD Mallorca ha podido sentirse solo al frente del equipo, como cuando en la presentación en el Ciutat de Palma fue el único que tomó el micrófono, algo insólito en una presentación.

Respaldado pero solo.-

Es cierto que Arrasate tiene un respaldo importante del club, una propiedad del presidente Andy Kohlberg y sus socios que siempre ha dado mucho margen a los entrenadores, que no cree en el cortoplacismo. Es cierto que el director deportivo Pablo Ortells apostó fuerte por él y le dio tres años, que ha trabajado juntamente con él en la planificación.

Todo eso es cierto, pero también lo es que el respaldo se manifiesta de muchas maneras, y la dirección deportiva deja en manos del entrenador muchas situaciones de gestión interna que también son de club.

Al Mallorca y su dirección deportiva le corresponde apretar también a los jugadores, tener interlocución continua con los capitanes, transmitir exigencia, salir al paso de salidas de tono de jugadores, y no nos referimos al mediático caso Dani porque es un caso demasiado evidente y que se depuró de manera correcta disciplinariamente. También se podría decir que solución incompleta, porque una salida de tono así quizá hubiera exigido una rescisión de contrato y cortar de raíz la situación a la vez que enviar un mensaje claro al vestuario.

Mucha gente de largo e importante recorrido en el mundo del fútbol opina de esta forma, había que solucionar el problema definitivamente. No es que Dani esté dando más problemas, es que la situación queda viciada y levantando sospechas continuamente de que los compañeros de Dani puedan estar jugando en contra de su entrenador.

Sinceramente no creo que ningún futbolista esté jugando contra su entrenador, la famosa "cama" que ha sido la expresión más repetida por los aficionados en las redes sociales no tiene sentido porque los futbolistas del Mallorca hoy son colistas, un descrédito y una vergüenza para ellos porque están siendo el peor equipo de primera división de forma clara, son el peor equipo en estas primeras ocho jornadas sin ninguna duda.

Creer o no creer.-

No se trata de camas, se trata de que el mensaje del entrenador parece no estar llegando a los jugadores, el equipo no se encuentra, la relación futbolística en el campo no es buena y eso hace pensar que tampoco haya una comunión total en el vestuario, que prevalezcan egoísmos.

Los cambios de sistema, la apuesta por determinados jugadores, los vaivenes del técnico buscando soluciones, todo ello puede haber provocado el desconcierto y que ahora mismo parezca que los jugadores no entienden o no ejecutan el plan de partido de su entrenador. Es lo que se ve, porque se ve un grave problema futbolístico, el equipo no defiende bien y no ataca bien.

Primera parte impropia.-

En San Mamés hizo una primera mitad impropia de un equipo de Primera, pero es que ante el Alavés fue igual en el primer tiempo hasta el gol de Asano. No es de un día. Quizá esa cara de Arrasate al descanso es lo que está reflejando, un equipo que no se encuentra.

En la segunda mitad hubo algunas fases buenas con balón, pero al equipo le cuesta horrores generar ocasiones de gol y prueba de ello es que el gol fue algo del azar, magnífico y genial, pero del azar, el gol de Samú Costa ya es uno de los mejores del año en la liga, increíble.

La prueba de esa falta de solidez es el segundo gol del Athletic, despeje mal orientado de Mojica, recuperación del Athletic y el centro atrás para un Rego sin ninguna marca, ningún medio llegó a tapar al joven del Athletic. Un Mallorca que tiene problemas con el gol y que es incapaz de mantener la puerta a cero, que defiende mal, que tácticamente tiene mucho trabajo por delante, es carne de cañón si no rectifica inmediatamente. Hace falta trabajo y que Arrasate consiga llegar a sus jugadores, para eso está el parón y le va mucho en ello a todos.