Daniela García: "En el Europeo, el objetivo es poder pasar de ronda"

Nuevo año y nueva convocatoria para un Europeo para Daniela García Tena. La atleta mallorquina, que se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, afronta esta nueva cita con las maletas cargadas de ilusión y optimismo tras su tercera plaza en el 800 en los últimos Campeonatos de España de pista cubierta. "El primer año pasé de ronda y en el segundo no porque el 800 es una prueba en la que hay gran parte de suerte por el sitio en el que te posicionas y demás. Es verdad que la pista cubierta no la preparo tanto pero me conozco y, si no paso de ronda, como mínimo, no estaré nada satisfecha", asegura García en declaraciones a Deportes Cope Baleares.

La atleta isleña, que admite que "para verano" se ha marcado varias metas, vive un momento muy feliz tras lograr la medalla de bronce en los 800 metros en Madrid. "Fue una carrera táctica. En pista cubierta todo pasa muy rápido y tienes poco espacio. Iba a por el oro pero me quedé encerrada y al final siempre hay que valorar una medalla en un Campeonato de España", señala Daniela García Tena que, además, tiene palabras de cariño y agradecimiento para José Ángel Pinedo. "Fue uno de mis primeros entrenadores en Magaluf y me encanta coincidir con él. No es ni el primer oro ni el último creo y siempre es una alegría ver a los atletas de las islas hacerlo bien".

De hecho, la mallorquina destaca también la gran labor de Pinedo en su faceta como entrenador. "Es un hombre muy trabajador y está ayudando a mucha gente en la pista en la que yo me crié y eso me ilusiona. Siempre que voy por ahí veo a todos los chicos a los que les gusta el atletismo que van apoyándolo y lo está haciendo muy bien"