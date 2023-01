Dani Rodríguez: "Estaba frustrado con esa falta de gol"

La victoria ante el Celta ha cerrado algunas heridas, reencontrarse con las señas de identidad de este RCD Mallorca, garra, disputa, eficacia defensiva, ganar con algo más de solvencia que ante el Valladolid cuando se conseguía sólo al final en una acción aislada. Y la otra herida la cerrada el centrocampista Dani Rodríguez, quien llevaba exactamente un año y un mes sin marcar un gol.

El gallego es uno de los fijos del equipo desde hace tiempo, pero en esta última etapa su producción ofensiva no estaba siendo buena, se estaba mostrando muy irregular si bien no había dejado de contar para Javier Aguirre, que valora en él ese espíritu de lucha, su capacidad de trabajo de ida y vuelta y sus condiciones para llegar a posiciones de remate. Sin embargo, el juego de Dani había bajado muchos enteros y no acaba de estar acertado muchas veces en la toma de decisiones y en sacar provecho a sus conducciones o llegadas.

El viernes fue distinto porque el jugador llegó donde debía, tras una grandísima acción de Pablo Maffeo por la derecha con centro atrás para que Dani llegara a la frontal y sobre todo, estuviera muy acertado en su tiro, un remate ajustado desde la corona del área a la izquierda de Marchesín, un gol precioso.

La celebración de Dani Rodríguez con mucha rabia de liberación lo decía todo: "Lo necesitaba a nivel personal y muy contento por el equipo. Me emociono porque todos los jugadores de ataque queremos marcar y asistir en todos los partidos, cuando no te sale te frustra. Contento porque sirve para ganar y por mi familia también".

El centrocampista siente el respaldo de la afición hacia el equipo y hacia él mismo, también cuando no le han salido las cosas, por lo que afirma que "ese cariño hay que devolverlo con buen juego, con dejarse la vida, estaba frustrado con esa falta de gol. Es deporte y siempre hay que dejar lo mejor en el campo, luego te sale mejor o te sale peor".

Sobre el apretado final de partido con el Mallorca defendiendo ante un Celta que buscaba a la desesperada empatar, decía que "es normal, ellos aprietan pero creo que estábamos más cómodos, la segunda es nuestra totalmente. En la primera estuvimos algo más dubitativos".





Jaume Costa se alegraba por su compañero: "es muy buena persona, muy sufridor, ha vivido lo de jugar no jugar, se ha quitado un peso de encima, se ha notado. Siempre ha marcado goles y le estaba costando".

El lateral añadía que "sabíamos que si nos poníamos por delante les resultaría muy díficil. No estábamos cuajando buenos partidos sobre todo fuera de casa y ofensivamente. Nos está costando un poco tras la vuelta del parón pero estamos trabajando muchísimo todos los compañeros. Jornada tras jornada se hace más difícil, hay que pelear mucho para aportar todos.

Javier Aguirre: "Ajustamos cosas en la segunda parte y las cosas salieron bien, dimos buena imagen. En la primera carecimos de profundidad, abusamos del golpeo largo y estábamos algo vulnerables por dentro. Ajustamos, cerramos bien el medio campo con tres volantes y con Tino y Vedat ganamos profunidad. El año pasado cuando llegamos llevaban 26 puntos en 29 partidos, así que creo que estamos en la ruta correcta. Pero soy prudente, llevo mucho en la liga, nadie en Enero se ha salvado".

Sobre la afición, que respondió en una noche muy fría, decía el técnico que "estamos muy agradecidos porque hayan venido con este frío, no les podemos más que dar las gracias por el apoyo que nos brindan siempre".

Al final del partido hubo suspense porque se revisisó una jugada en la que Maffeo había acabado tendido en el campo propio, finalmente el colegiado Pulido Santana le dijo al lateral que no era suficiente el pisotón para roja, según reconocía el propio Maffeo, que sí dejaba claro que "había mucha tensión y me ha pisado".