La columna vertebral que construyó el RCD Mallorca en su regreso a Segunda División con los jugadores que venían de Segunda B como Reina, Raíllo, Lago y Abdón, a los que se sumaron Valjent y Dani Rodríguez va a tener continuidad en la figura de Dani Rodríguez.

El centrocampista gallego ha visto como su trabajo tenía premio y el club ha llegado a un acuerdo con el jugador para prorrogar su contrato, que concluía el 30 de Junio, hasta 2025 con opción a otra temporada más. No es cualquier cosa la confianza que ha mostrado el club en Dani, quien en Junio cumplirá 36 años. Pero el gallego mantiene un buen estado físico y una actitud siempre encomiable que le han hecho acreedor al premio de la continuidad. Es uno de los fijos de Aguirre en el centro de campo y a pesar de jugar siempre orillado en una banda.

Dani ha jugado 1.996 minutos repartidos en 27 partidos por lo que sólo se ha perdido uno, ha marcado dos goles (a Valencia y Osasuna) y ha dado cuatro pases de gol, ante Celta, Osasuna(2 junto a su gol) y Rayo. El jugador vestía sus mejores galas, elegante a la hora de firmar la renovación junto a Alfonso Díaz y Pablo Ortells y posar, el jugador se mostraba feliz por esta renovación. "Bueno mallorquinistas, os anuncio que voy a seguir un ratillo por aquí, me váis a tener que aguantar un poquito más porque no me quiero perder todo lo que viene y que estamos por vivir juntos, así que amunt Mallorca" decía en un mensaje el centrocampista.

La renovación de Dani llega después de la del propio director deportivo, Pablo Ortells, hasta 2027. Quedan pendientes en la mesa de Pablo Ortells las de Antonio Sánchez, sobre la que se mostraba optimista hace unos días en Cope, Nastasic y Jaume Costa. Además de cesiones con opciones de compra que habrá que ver si se ejecutan, casos de Nacho Vidal y Radonjic.

Al margen de la renovación merecida de Dani, el club sin embargo deberá seguir buscando jugadores de medio campo que puedan jugar por fuera, ya que todos son medios centro, el único jugador específico de banda y más bien atacante es Radonjic, llegado en el mercado invernal.