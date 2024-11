Dani Benítez: "Dije un día, o me quito de en medio o un cambio radical, y cambié"

Dani Benítez tocó el cielo con el que siempre había soñado, jugar en Primera División, pero ese momento significó también su descenso a los infiernos. Su historia es una historia de superación más en el deporte profesional. Pudo ser un juguete roto y acabar hecho trizas pero escogió seguir viviendo y agarrarse a nuevas ilusiones.

El que fuera fino interior mallorquín se formó en el RCD Mallorca pero fue uno más de los canteranos que acabó saliendo para buscar oportunidades, unas oportunidades que no llegaban en el Mallorca.

Se marchó al Pontevedra y el Elche, pero sería en el Granada donde acabaría dando el paso definitivo para jugar en Primera División, lograba llegar a Primera partiendo desde la Segunda B en el equipo granadinista. Pero un buen día todo se vino abajo tras dar positivo en un control antidoping por cocaína. Tras aquel positivo explicaba en COPE Mallorca su historia y su intento por volver a sentirse futbolista. Tras aquella suspensión, Alcorcón, Racing Ferrol, AEL Limassol. Decidió volver a casa y jugar en el Poblense en Segunda B.

Hoy vive en Granada y puso en marcha un proyecto empresarial. Ahora, Dani ha explicado junto a Julio Alberto, el ex del Barça que superó sus adicciones, en el programa Salvados de la Sexta su historia de supervivencia.

Sobre cómo fue aquel positivo explicaba que "se alargó la noche y al día siguiente tenía que entrenar. Iba muy borracho y no podía entrenar así. Estaba en el local con unos amigos míos y me dijeron que tomara un poco de cocaína para poder acudir al entrenamiento sin problemas... y lo hice".

Añade que "entrenábamos el sábado por la mañana y jugábamos el domingo a las 12:00 horas, no habían pasado ni 24 horas. Me tocó el control antidoping, lo hice y salió positivo. Al doctor le comuniqué lo que había hecho y me dijo que rezara...".

Continúa su relato. "Me daba todo igual porque no era feliz. Además, se me notaba mucho en el campo. Solo hay que comparar partidos... Ya había conseguido jugar en Primera División y perdí un poco la ilusión, no tenía ese apoyo de la gente (familia) y eso me mató. Para evadirme un poco de la realidad, quedaba con los amigos y bebía un par de cubatas para olvidar todo. Así de claro".

"Llega un día en el que digo o me quito de en medio, o me suicido, o un cambio radical. Y cambié radicalmente. Me dije tengo que cambiar esto y esto. Y me costó, no digo que fuera fácil ni de un día para otro. Me perdoné, es lo más importante, si no te perdonas a ti mismo por más que digas estoy bien, los demonios vienen todas las noches y te tocan la puerta. Esa fue la clave, perdonarme a mí mismo y retomar la ilusión por conseguir cosas y vivir. Por más contratiempos que tenga en mi vida, que los tengo, puedo tener un día de bajón pero al día siguiente me levanto y otra vez".

Sobre de qué está más orgulloso, dice que "llegar a Primera era mi sueño, pero estoy más orgulloso de lo que tengo ahora, aunque tengo 100 veces menos que lo que tenía entonces. La felicidad no viene por el dinero, tengo a mi familia, mis hijas, amigos pocos pero de verdad. Estoy en un momento en el que no puedo pedir más".