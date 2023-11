Confianza del RCD Mallorca en Javier Aguirre

Una victoria en 12 jornadas y un parón por delante tras el aplazamiento del Mallorca-Cádiz, programado para este domingo y que finalmente se jugará en otra fecha por la convocatoria de Muriqi para el (a su vez aplazado en su día) Kosovo-Israel.

El escenario hubiera sido propicio a un cambio de entrenador si el RCD Mallorca tuviera decidido dar ese volantazo, pero no es el caso. Son muchos días por delante para intentar corregir la temporada, que no ha empezado como se esperaba en los despachos de Son Moix, y eso pasa por dos únicas vías. Tiempo para trabajar y corregir por parte de Javier Aguirre y los jugadores, o un cambio en el timón de la nave. Era una ventana de oportunidad en el caso de que el club no confiara en el técnico mexicano y hubiera decidido apostar por otro entrenador.

Sin embargo, según pudo saber Deportes Cope Baleares, el cambio de técnico no está ahora mismo sobre la mesa. En Son Moix confían en el trabajo del técnico y su cuerpo técnico, y aunque la situación no es buena, con nueve puntos, a dos del descenso, creen que la plantilla que hay y el trabajo del entrenador traerán resultados.

Para que ello ocurra tienen que cambiar varias cosas, el Mallorca sigue encajando demasiados goles. El dato es revelador, los tres equipos de descenso, Celta, Granada y Almería, son los que más goles encajan de Primera División, con la excepción del Villarreal que también es de los que más encajan, con 21, pero es 13º. Ha encajado el Almería 32, el Granada 29 y el Celta 20. Pero muy cerca está el Mallorca con 18 goles encajados.

El problema de los bermellones es que encajan mucho y además están sufriendo para marcar. Desde el arranque de campeonato, desde el penalti fallado por Muriqi, el Mallorca parece atascado con el gol. Ahí están los 0 goles de Larin, mientras Muriqi y Abdón llevan cuatro tantos. Los bermellones son de los que más necesitan rematar para marcar, es cierto, pero su gran problema y más tratándose de un equipo de Aguirre, es que encaja demasiado.

Y esto obdece a varias razones, el Mallorca defiende peor que la temporada pasada, trata de ajustar Aguirre el sistema en el que pueda rendir mejor esta plantila, alterna la defensa de 5 con la de 4, parece estar más cómodo con la de cuatro y cuatro en medio campo para equilibrar mejor el sistema defensivo, ya que con sólo tres por delante los rivales le llegan con mucha facilidad a la proximidad del área.

Los bermellones a pesar de su repliegue no son tan eficaces como la pasada temporada, y más allá de los cambios en medio campo, con la llegada de Costa, Mascarell o Darder, no parece motivo suficiente para ese peor balance. Sobre todo porque cuenta con un centrocampista que hoy es el jugador más en forma, Samú Costa, en la recuperación de balón. En el Villamarín fue un espectáculo el despliegue del portugués.

Luego está el expediente Darder. El mallorquín no se encuentra cómodo con la idea de juego y se nota; el Mallorca eran once soldados la pasada temporada entre los que hasta Kang-In Lee intentaba recuperar balones pero sobre todo creaba fantasía, desequilibraba y habilitaba, hacía más fluido el ataque porque aprendió a poner su calidad técnica al servicio del equipo, cosa que la primera temporada no era así. Pero los bermellones creían todos en una idea, renunciar al balón para buscar después su evolución con la subida de los laterales o lo que filtrara por medio Lee. O sus centros. Este año no parecen creer todos en esa idea. Los bermellones necesitan por lo tanto hacer buena la idea del entrenador, o el entrenador debe cambiar de idea y buscar otra cosa. Jugar con posesión y elaboración no parece que pueda cambiar de la noche a la mañana el equipo. Y a defender tampoco les está saliendo, más allá de que han hecho buenos partidos en los que merecieron más.