El RCD Mallorca tiene que corregir los finales de partido en los que se le está escapando un chorro de puntos. También debe jugar con más inteligencia cuando algunos de sus jugadores tienen tarjeta amarilla, el último ejemplo fue el de Sedlar, que se cargó con una amarilla nada más entrar al campo en la segunda mitad, y que después vio una segunda amarilla ridícula (por parte de Pizarro Gómez) en una falta normal. En los últimos tres encuentros el RCD Mallorca ha acabado en inferioridad numérica. Le ocurrió en Mestalla con la expulsión por doble amarilla de Kang-In Lee, le ocurrió contra el Sevilla con la roja directa a Jaume Costa y de nuevo se quedó con diez jugadores en Cádiz por la doble amarilla a Sedlar.

Pero no son las expulsiones lo que más ha indignado al equipo mallorquinista y a los aficionados, de hecho muchos hinchas claman también contra los errores del equipo en esos últimos minutos y por el penalti cometido por Sastre en Cádiz. Lo que más ha indignado es que quedara sin castigo una entrada tan flagrante y antideportiva como la de Iza Carcelén a Dani Rodríguez.

La historia es conocida, el jugador amarillo vio la roja directa porque no había ninguna duda, una acción sin opción ninguna de jugar el balón y que sólo pretendía derribar a Dani que se iba solo hacia el área rival, empleando además una fuerza desmedida. Una entrada completamente desmedida que hubiera podido ocasionar una grave lesión al jugador del RCD Mallorca.

Sin embargo, la roja quedó sin efecto al avisar Mateu Lahoz a Pizarro de que había existido una falta previa de Baba que podía ser de amarilla. Una acción que había pasado inadvertida para Pizarro y que de hecho sólo viéndola repetida varias veces se puede considerar de amarilla.

Algo falla cuando por este motivo se anula todo lo que ocurrió después, y queda sin efecto una roja. Pizarro retiró la roja al jugador del Cádiz que pudo seguir con once jugadores en el campo. Aunque la teoría que se esgrime en el colectivo del Comité Nacional de árbitros es que era una disputa y no una agresión. Sin embargo, ni los propios árbitros se ponen de acuerdo, porque otros con un criterio más razonable hablan de la fuerza desmedida y sin opción de jugar el balón, por lo que no podía quedar sin castigo.

Dani Rodríguez estalló tras el encuentro de pura frustración y puso un tuit que podría incluso traerle problemas viendo algunos precedentes.

Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!! pic.twitter.com/y6qd9A2yam — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 31, 2021

Por todo lo ocurrido, el Moviment Mallorquinista, colectivo que agrupa a peñistas y abonados del RCD Mallorca, ha pedido un recibimiento al equipo este domingo contra el Elche (18:30h), pero también una protesta contra los últimos arbitrajes en el minuto 12, minuto de la afición.

Será pitada y pañolada lo que propone el Moviment y a buen seguro tendrá respuesta en las gradas del Visit Mallorca Estadi.

En el último encuentro ya hubo una buena iniciativa que fue aplaudir a Raíllo en el minuto 21 de partido, dorsal del jugador, lo que además atrajo por lo visto el gol del Mallorca, ya que marcaba Antonio Sánchez.





??Mallorquinistes!



El pròxim diumenge ?? Elx:



??Rebuda per donar suport a l'equip ????????

?? Pitada i mocadorada ??? en contra de les darreres actuacions arbitrals ????



Força Mallorca!! ??? pic.twitter.com/00cHC2IyO2 — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) October 31, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado