Carlos Moyá sobre Rafa Nadal: "Se va acercando el final, quizá no está siendo la despedida soñada"

Gran parte de la atención en la previa de estos Juegos Olímpicos de París 2024 que se inauguran este viernes y que podrás vivir en Cope desde las 19h, se la ha llevado el mejor deportista español de todos los tiempos. Ver a Rafael Nadal Parera de nuevo en unos Juegos es un regalo para el propio tenista y los aficionados al tenis.

El propio Nadal no se veía hace unos años todavía en activo disputando unos Juegos, pero la realidad es que tal y como han venido las cosas, con una limitación de su cuerpo que le ha impedido ser competitivo, disputar los Juegos Olímpicos supone el epílogo soñado para una gran carrera. Poder colgarse una medalla en París junto al mejor jugador del momento, Carlos Alcaraz, es el momento que los aficionados españoles están deseando.

Sin embargo, las alarmas se encendían en torno al estado del tenista mallorquín al notar el miércoles unas molestias en el entrenamientoen la parte posterior del muslo, molestias sobre las que tuvo un intercambio de impresiones con su médico en la misma pista. El jueves se cancelaba el entrenamiento previsto.

El técnico de Rafa, otro ex número uno del tenis como Carlos Moyá, era transparente en El Partidazo de Cope sobre el estado de su pupilo. Tiene una lesión, pero no lo suficientemente grave como para marcharse de los Juegos. Todo hace indicar que podría renunciar al cuadro individual, en el que por cierto le tocaría Djokovic en segunda ronda, para centrarse en el cuadro de dobles junto a Alcaraz.

Moyá explica que "no es una lesión en la que digas no jugamos, ya no estaríamos aquí ya. Pero está claro que una molestia viene por alguna causa, somos precavidos, vamos poco a poco, ha tenido descanso, está haciendo sesiones de recuperación y fisioterapia, las 48 horas siguientes a lo de ayer (por el miércoles) son clave".

Sobre el hecho de poder encontrarse de nuevo con Novak Djokovic en segunda ronda, indica que "si llega a suceder es un partido bonito. Es el rival más grande que ha tenido junto con Federer, quedan pocas ocasiones para que se enfrenten, qué mejor que a tres sets y en la pista de Roland Garros, su pista fetiche. Le da un plus de motivación que tampoco hace falta. No lo veo mal, puede ser un partido muy simbólico en la carrera de ambos, podría ser la última vez que juguen, algo bonito, si es que llega a suceder".

A preguntas de Luis Munilla y Ángel García, el mallorquín reconoce que está siendo un capítulo final en la carrera de Nadal complicado: "el tenis es lo que ha hecho desde pequeño, se va acercando el final. Es verdad que quizá no está siendo la despedida soñada, sea cuando sea. Entre las lesiones y que el nivel no ha sido el esperado debido a estos contratiempos. Fuera de eso está contento, es una situación nueva para él, viaja con su mujer, el niño, es una situación nueva y le motiva. Pero un competidor como él necesita resultados y verse bien, esa parte está costando un poco. Fuera de eso no le veo mal".