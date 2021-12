Carcedo: "Firmaría esta racha hasta el final"

La UD Ibiza sigue lejos de los puestos de descenso, con 25 puntos tiene seis puntos más que el descenso, aunque se le está atragantando ganar en Can Misses, algo que no hace desde Octubre en la victoria ante el Fuenlabrada, 3-1 el pasado 23 de Octubre. El equipo pitiuso sin embargo tampoco pierde, es un equipo que compite en todos los partidos y aunque parece algo atascado en ataque, también es muy difícil crearle ocasiones.

Ante el Girona hubo cierta mejoría ofensiva, el equipo celeste varió su repertorio y no fue tan previsible, logró generar claras ocasiones que esta vez por la falta de acierto provocaron que el Girona se creciera. Pero fue otra vez un penalti el que castigó a los de Juan Carlos Carcedo, esta vez ingenuidad de un jugador experimentado como Cifuentes al pasar por detrás de Samu Sáiz en el área, que se dejó ir.

El penalti transformado por Stuani dio alas al Girona y la UD Ibiza pasó un mal rato. Pero de nuevo en la segunda mitad generó ocasiones para haber ganado. El gol llegaría con el oportunismo de Goldar en un corner tras rechace de Juan Carlos al gran remate de Castel. El central rompía así una mala racha tras un mes sin marcar, Copa del Rey aparte. Además, desde el 23 de Octubre ante el Fuenla el equipo no había marcado en casa.

Pero el técnico quiere poner las cosas en perspectiva y recordar la trayectoria que está llevando un equipo recién ascendido, nunca en descenso y con muy pocas derrotas. "Cinco sin ganar pero de once llevamos cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas, si eso es mala racha pues ya me lo comentarás. Si continúa hasta el final esta racha yo la firmaría, la segunda división es muy dífícil y hay que valorar lo que estamos haciendo".

Aunque el equipo ibicenco ya no es el recién ascendido mejor clasificado porque ahora mismo el Burgos tiene tres puntos más, durante muchas jornadas lo ha sido. Un equipo que ha empatado diez partidos. No obstante, parece que algo se podría mejorar la plantilla en el mercado invernal sobre todo en el aspecto ofensivo porque hay jugadores que no están dando el rendimiento que se esperaba de ellos en ataque, un ejemplo es Bogusz que ya se quedó en el banquillo el pasado sábado.

La UD Ibiza tiene ahora un compromiso copero muy difícil en Ponferrada, ante un equipo que es segundo en la categoría, que ya le ganó en Can Misses y además supone un desplazamiento complicado.