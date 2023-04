Hay capitán para rato. Si cumple el contrato que acaba de firmar Antonio Raíllo, el defensa cordobés habrá estado una década como bermellón. El RCD Mallorca ha apostado por su capitán y ha anunciado el acuerdo de renovación hasta 2026, noticia que avanzara Deportes Cope Baleares el pasado 7 de Febrero.

Raíllo llegaba al Mallorca en 2016 en segunda división, tras el descenso a Segunda B el defensa fue el único junto a Lago Junior que continuó para intentar devolver al equipo al fútbol profesional. De ahí a Primera. Se puede decir que el Mallorca y Raíllo han ido juntos en la alegría y la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Juntos han crecido, la primera renovación ya fue compleja, uno de los primeros retos de Pablo Ortells.

Raíllo tuvo también su oportunidad para irse al fútbol inglés, pero entonces el club consiguió también retenerle. No hace muchos dìas, Raíllo decía en Deportes Cope que ambos se debían mucho, el club y él, y que siempre irían de la mano, que estaba feliz en la isla y que no dudaba que si algún día llegaba una oferta que fuera para mejorar deportivamente, el Mallorca no le cerraría la puerta.

"Siento felicidad. Es una decisión que toma tanto el club como yo. Al final los dos queremos estar aquí y los dos vamos de la mano en este aspecto. Creo que se ha demostrado durante los últimos años que estamos creciendo juntos".

Raíllo ha disputado 223 partidos en todas las competiciones con el Mallorca, anotando 12 goles. En la presente temporada lleva dos goles y tres pases de gol, su rendimiento es de alto nivel, está en el mejor momento de su carrera, y esto habiéndose perdido la pasada temporada la mitad de la temporada por lesión. "Hoy en día en el fútbol es muy difíciil que un jugador esté tantos años en un club. La gente no tiene este sentimiento de pertenencia, como se suele decir. Y la verdad es que para mí es uin orgullo, no solo por llevar tantos partidos, sin opor la faorma en que los llevo. Siempre lo he dado todo, lo mejor que tenia dentro de mí".