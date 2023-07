CampusEsport deja tirados a 200 niños

Al menos 200 niños tendrán que buscarse otro espacio y otro club para su actividad deportiva tras el anuncio del cese del programa deportivo de CampusEsport, la entidad de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La decisión ha pillado completamente por sorpresa a las familias y ha provocado una gran conmoción en el deporte mallorquín provocando reacciones de desconcierto en mucha gente del deporte, que no da crédito. Una decisión que era comunicada por carta por parte del director de CampusEsport, Miquel Gelabert, a las diferentes familias.

En dicha carta anuncia que suprimen "las escuelas de fútbol, natación artística, waterpolo, triatlón y atletismo a partir de enero de 2024". El motivo son las pérdidas según los responables de CampusEsport, por "unos resultados económicos que en las dos últimas temporadas han sido negativos y en los que se han alcanzado pérdidas de más de 600.000 euros cada año"

Añaden que "son decisiones muy difíciles, pero nos vemos obligados a tomar medidas adicionales para poder crear un modelo de gestión sólido y sostenible. Hemos intentado mantener nuestra vocación de servicio público hasta el último momento, manteniendo el servicio durante los meses que faltaban para finalizar la temporada deportiva, pero una vez finalizada, hemos vuelto a evaluar la viabilidad y los resultados nos han confirmadoeste doloroso paso como única alternativa. No ha sido una decisión fácil".

En el mundo del deporte mallorquín ha sorprendido esta decisión y también las mencionadas pérdidas ya que era un club con mucha implantación y con cuotas nada económicas. La misiva a las familias añade que "para un equipo directivo no hay decisión más difícil qeu suprimir un servicio un servicio y prescindir de un equipo humano. Hemos defendido nuestra vocación de servicio público hasta el último momento".

En las familias ha caído como un jarro de agua fría y no se explican esta situación, como pudieron compartir en una reunión que se produjo en el día de ayer. Algunos técnicos de hecho no se explican esas pérdidas asumiendo que la crisis covid sí pudo provocar una situación difícil, pero en los últimos tiempos se han hecho inversiones para reformar la piscina, el bar y se ha instalado un nuevo sistema de climatización.

CampusEsport cuenta con unas magníficas instalaciones deportivas, pabellón, piscina, sala de fitness, pistas de tenis y pádel y campo de fútbol. Curiosamente, la Universitat no ha sido ejemplo en los últimos tiempos en algunas actuaciones, hace un año fue cancelada una conferencia de los autores José Errasti y Marino Pérez sobre su libro "Nadie nace en un cuerpo equivocado" tras las presiones de diferentes colectivos y el partido Podemos. Además, el rector de la UIB rompió su obligada neutralidad política en unas curiosas declaraciones en las que llegó a afirmar que "me pondría nervioso un gobierno PP-VOX, no sólo por el catalán".

Por lo visto la ejemplaridad es algo que últimamente brilla por su ausencia en la Universitat, ahora también en el ámbito deportivo. Aquí el comunicado de CampusEsport sobre su renuncia.