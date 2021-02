Budimir y Cardona le salen gratis este año al RCD Mallorca

Muchas cosas pueden cambiar de aquí al final de temporada y eso afecta directamente al futuro del delantero Ante Budimir. Osasuna puede estar en primera o en segunda, el Mallorca exactamente lo mismo. Hoy Osasuna está cuatro puntos por encima del descenso y el Mallorca en ascenso directo, por lo que saber qué hará Osasuna y si le fichará en propiedad es aún aventurado, según admiten fuentes conocedoras de las conversaciones entre clubes. En todo caso ven improbable estas fuentes que Osasuna abone un fichaje de ocho millones de euros.

El jugador cedido por el RCD Mallorca a Osasuna está rindiendo a gran nivel con seis goles, cuatro en las últimas jornadas, y la operación se ha demostrado un éxito para las tres partes. Para Osasuna que encontró el delantero que buscaba para rentabilizar su juego, el futbolista que por encima de todo quería continuar en Primera División, y para el Mallorca que si bien perdió un jugador que hubiera sido importante para el proyecto de volver a Primera División, obtuvo otro delantero y no ha pagado un euro por ninguno de los dos.

Podría pensarse con razón que la parte más perjudicada del acuerdo fue el RCD Mallorca por perder uno de sus jugadores clave, y que hubiera ayudado este año tan importante. Nadie se acuerda ahora en la isla porque el Mallorca es líder con 51 puntos y su plantilla está mostrando un nivel espectacular. No es menos cierto que haber contado con un jugador a disgusto, que no quería jugar en Segunda de nuevo, no hubiera sido la situación ideal.

Además, según ha podido saber Deportes Cope Mallorca el acuerdo fue completamente ventajoso para el RCD Mallorca, ya que el club navarro costea las fichas tanto de Budimir como de Cardona, en total dos millones de euros. El Mallorca por lo tanto ha tenido un delantero gratis si bien todavía Cardona ha ofrecido poco, no todo achacable a su rendimiento, una lesión importante y el coronavirus le han alejado del equipo, y la llegada de Álvaro Giménez se lo acaba de complicar.

La cuestión ahora es qué hará Osasuna a final de temporada y si ejercerá la opción de ocho millones de euros. Se empieza a plantear esa posibilidad, aunque las mismas fuentes apuntan a Deportes Cope Mallorca que es poco probable que Osasuna abone un fichaje tan alto, que sería una negociación y no el pago de la opción preferente de ocho millones y que expira el 30 de Junio.

Budimir: "Me siento cómodo en Pamplona y en Palma"

Mientras, el jugador parece feliz en Osasuna y en Pamplona. Sobre la comparativa entre ambas ciudades, afirma en el medio croata gol.dnevnik y recogido por Diario de Navarra, que "la primera diferencia es el clima. El de Mallorca es apenas comparable al de la gran mayoría de España. La segunda es que Mallorca tiene un fuerte talento turístico y se puede ver lo importante que es. Allí de vez en cuando te encuentras con un inglés, un alemán o un turista de otro país. Pamplona es quizás un poco más tradicional en este sentido, la cultura se siente mejor. Me siento cómodo viviendo en las dos”.

Budimir recuerda cómo fue su llegada in extremis a Osasuna: "fue prácticamente al final, no estaba seguro dónde iba a jugar. El Mallorca descendió y yo buscaba soluciones. Llegué a Osasuna a última hora. Luego fui con la selección y todo afectó al ritmo. Debido a ello, esta temporada ha cambiado para mí en términos de forma física. No pude jugar hasta final de octubre. Todo llevó mucho tiempo”.

Dice que se han casi acostumbrado a este nuevo fútbol sin público, pero que lo lamenta y está deseando jugar con público en El Sadar: "La temporada pasada jugamos once partidos así. Lo aceptamos fácilmente porque todos queríamos terminar. Desafortunadamente, esto ha seguido así. Cambié de club, entre nuevos compañeros y aficionados. No he tenido la oportunidad de jugar con estos aficionados y ver el apoyo. El fútbol es genial, pero no lo es sin esa emoción real en el estadio. Ahora me cuesta mucho más jugar frente a las gradas, extraño el rugido de los seguidores”.

Sobre si se ve en la Eurocopa afirma que "no sé si iré. Hasta ahora solo me han llamado tres veces. Trabajo todo el tiempo y doy lo mejor de mí, pero honestamente, ni siquiera miro tan lejos de momento. En un mes hay una convocatoria. Quedan algunos partidos y quiero demostrar mi valía. Me gustaría llegar a un buen nivel tanto física como mentalmente y luchar por mi puesto en la Eurocopa. Es un privilegio estar entre estos jugadores”.