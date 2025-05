Budimir se acuerda en El Partidazo de sus compañeros Valjent y Raíllo: "Es una pareja muy buena"

Mallorca - Publicado el 16 may 2025, 08:10

Ante Budimir llegó a España por el RCD Mallorca. Fue el club bermellón el que se fijó en el delantero croata que militaba en el Crotone italiano y cuando estaba en Segunda División.

Fue en el mercado de invierno de 2019 cuando el espigado delantero aterrizaba en la isla para reforzar la delantera bermellón tras fijarse en él en entonces director deportivo del Mallorca, Javi Recio.

En Segunda anotaba cinco goles y para siempre quedará su gol al Deportivo en la remontada en Son Moix que supuso la vuelta a Primera División de un club que venía de Segunda B. Era con Vicente Moreno en el banquillo, su actual entrenador en Osasuna.

La temporada siguiente Budimir anotaba 13 goles en un año muy difícil para el Mallorca en Primera División, que terminaría con el descenso a Segunda División, un descenso traumático porque había costado mucho regresar a la máxima categoría.

El equipo era muy limitado por las fuertes restricciones salariales, le ocurre cada año a los equipos que ascienden. Se ha comprobado con el Valladolid que ya ha descendido, el Leganés que está en descenso, el Espanyol está sufriendo mucho aunque está fuera del descenso.

El descenso del Mallorca aquel año 2020, además muy difícil en plenos cierres covid, provocó la salida de Vicente Moreno, que ya había decidido antes y también torcería las cosas con Budimir que pidió al club ser traspasado. Su interés era seguir en Primera División. La relación entre el club y el delantero croata se tensó mucho y la salida del jugador no fue tranquila. Budimir sin embargo dejaba con su traspaso una de las mejores ventas de la historia, con los ocho millones de euros que pagaba Osasuna. En definitiva, Budimir trajo goles y también millones al Mallorca. La cuestión es que el club perdió un buen delantero por el descenso como no ha vuelto a tener desde entonces. Desde entonces la relación con la afición bermellona no ha sido plácida, pero pese a esas tensiones Budimir tiene un gran recuerdo de su paso por el Mallorca y de sus compañeros. Se demostraba anoche en El Partidazo de COPE en entrevista con Juanma Castaño.

Budimir está en la mejor temporada de su carrera, lleva 20 goles tras marcar el segundo gol de la victoria osasunista al Atlético de Madrid. En la entrevista, Juanma Castaño le preguntaba por aquel central que le resulte más antipático o más duro tener en contra. La respuesta de Budimir sin embargo era todo un elogio para los centrales del Mallorca, Martin Valjent y Antonio Raíllo, a los que tan bien conoce. "Conozco muy bien a Martin Valjent y Raíllo, los aprecio mucho, estuve con ellos y como rivales son muy duros. Es una pareja muy buena, de mucha calidad, es muy complicado jugar contra ellos dos. Lo que me gusta tener en mi equipo es eso, centrales así", decía el croata para después elogiar a todos los compañeros que ha tenido en Osasuna.

El equipo navarro es uno de los competidores con el Mallorca además del Rayo Vallecano que ayer empataba ante el Betis, por el puesto de Conference. Ahora mismo lo ocupa el Rayo con 48 puntos, los mismos que Osasuna, mientras el Mallorca tiene 47 antes de recibir el domingo al Getafe y después jugar en Vallecas para acabar la liga.