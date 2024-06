Brando Zofío: "En el culturismo natural no hay ninguna química"

Ha pasado medio año desde que Brando Pablo Zofío Gil se proclamara subcampeón del mundo de culturismo natural y ahora, fuera de temporada pero sin dejar de entrenar, nos habla de sus próximos retos, de su entrenamiento, de en qué consiste su deporte, el culturismo natural, alejado de cualquier ayuda artificial. Un deporte que se quiere promover para el programa olímpico ya que huye del dopaje o de la ayuda química.

Tras su éxito en Seattle donde se disputaba dicho Mundial, rodeado de su familia al haber nacido en California pero con desde muy pequeñito ya residiendo en Mallorca, Brando admite que lo más importante ha sido derribar un muro: "he tirado el muro del miedo, del temor a no dar frutos, siempre da algún fruto el trabajo, el que sea. Ahora mismo estoy en preparación pensando en el año que viene y los campeonatos que haré todavía a nivel amater. Intenar mejorar mi versión del año pasado, ese es mi objetivo". Sobre qué campeonatos afrontará dice que "unos cuantos pero me gustaría destacar el campeonato de España, fui subcampeón e intentaré luchar por conseguirlo".

Fuera de la competición habla de cómo es su preparación: "es igual de duro, constante y sacrificado. Tenemos que mantener la dieta lo mejor posible. Una alimentación más enfocada a no subir kilos, mantener porcentaje graso cómodo, sano, y me permita definir el año que viene de manera rápida y no muy agotadora. Disfrutar el proceso". Come de todo aunque controlando las cantidades y sólo grasas saludables"

El culturista se ha referido a la reciente pérdida de Xisco Serra, todo un referente en la isla: "es una pena, mando desde aquí mis condolencias a su familia. Era un referente aquí en la isla y era muy importante en el culturismo en el que él estaba, que no fuera natural no significa que no sea esfuerzo, dedicación sacrificio aunque tenga la ayuda de los anabolizantes. Iba a cumplir 50 y estaba preparando otra competición, es una pena".

Finalmente, Brando trabaja en el programa "Actívate" del Ayuntamiento de Palma para mejorar el estado de las personas mayores: "es un trabajo muy gratificante, vamos por las distintas barriadas de Palma,es bellísimo, el programa es actívate, lo lleva el Ayuntamiento de Palma. Vamos por Pere Garau, Can Redó, Vivero, Plaza de Toros, Son Dameto, San Agustín... estamos muy contentos, ayudamos a que la gente mayor que es la que tiene mucha importancia aunque para algunos no la tiene, se olvidan de ellos. Que se permita mantener su salud física y mental, además de hacer ejercicio hacen grujpos y se ayudan unos a otros. Son personas que no se pueden mover, que vienen en una silla y que al final acaban levantándose y hasta saltando".